miniszteri biztos;közmédia;Tarr Zoltán;

2026-06-08 21:33:00 CEST

Korábban az RTL vezérigazgató-helyettese volt, most állami megbízást kapott.

Miniszteri biztos felel a közmédia átalakításáért - közölte egy hétfői esti Facebook-posztjában a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.

Tarr Zoltán azt írta, hogy Grósz Judit fogja ellátni ezt a feladatot. A tárcavezető kifejtette, demokrácia és az európai értékekhez való visszatérés kiemelkedően fontos lépése a médiaszabadság biztosítása az elmúlt majd’ két évtized folyamatosan bővülő központosítása után. Ez különösen is igaz a közmédiára, amit évek alatt ejtett rabul az orbáni hazugságipar. A miniszter közölte, az ügy összetettsége - amely elsősorban a Fidesz-KDNP szövevényes jogalkotásának eredménye - és súlya megköveteli, hogy a közmédia felszabadítása érdekében szükséges lépéseket miniszteri biztos kezelje.

Grósz Judit több mint 25 éves felsővezetői tapasztalattal rendelkezik a média, a telekommunikáció és a technológiai szektor területén. Az RTL Magyarország digitális területekért felelős vezérigazgató-helyettesi pozíciójában a hazai streamingpiacot átalakító digitális platformot épített fel, a Microsoft Hungary COO/CMO-jaként pedig egy komplex üzleti modellváltást vezetett. Tarr Zoltán szerint az új miniszteri biztos mélyreható szakmai ismeretekkel bír a médiapiaci működés, az intézményi átalakulás és az adatalapú stratégiai döntéshozatal terén.