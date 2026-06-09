Hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt vádat emeltek az Integritás Hatóság elnöke ellen

hűtlen kezelés;vádemelés;Központi Nyomozó Főügyészség;Integritás Hatóság;Biró Ferenc;

2026-06-09 10:33:00 CEST

A többi között egy autóbérlés, valamint egy családi barát foglalkoztatása miatt állhat bíróság elé a szervezet vezetője. Letöltendő börtönt kérnek rá.

Vádat emelt a Központi Nyomozó Főügyészség az Integritás Hatóság elnöke, Biró Ferenc Pál ellen hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények miatt - jelentette be keddi közleményében a vádhatóság.

A vádirat szerint Biró Ferenc Pál úgy tartotta fenn a hatóság által fizetett luxusterepjáró bérletét, hogy közben már szolgálati személyautót és két gépkocsivezetőt is biztosítottak neki. Az autó használatát a vád szerint átengedte feleségének, aki jogosulatlanul használta és a hatóság számlájára tankolta, ezzel mintegy 21 millió forintos többletköltséget okozva.

A vád része az is, hogy az elnök a hivatalos helyzetével visszaélve korlátozta az igazgatóság másik két tagjának, az elnökhelyetteseknek egyes jogköreit, és közhatalmi jogosítványait önhatalmúlag gyakorolta. A brüsszeli székhelyű tanácsadó céggel kötött három szerződés ügyében a vádirat azt tartalmazza, hogy azok nem illeszkedtek a hatóság feladataihoz, a kifizetések pedig több mint 100 millió forintot tettek ki lobbi- és kommunikációs szolgáltatásokra.

A brüsszeli szálhoz kapcsolódik az a vádpont is, amely szerint Biró Ferenc Pál fiktív telephelyhasználati szerződést kötött a hatóság nevében a tanácsadó cég címére, majd intézkedett a telephely bejegyzéséről, miközben a hatóságnak a vádirat szerint nem volt ott saját irodája. A külföldi kiküldetésekhez kapcsolódóan a vád szerint a jogosan felvett napidíj mellett a hatósági bankkártyával 1,5 millió forintot költött saját szükségleteire.

Az ügyészség szerint az elnök 2024-ben egy családi barátot is alkalmazott, noha tudta, hogy a férfi nem rendelkezik a szükséges képesítésekkel, és foglalkoztatása nem egyeztethető össze az Integritás Hatóság feladataival. Az elnök által működtetni tervezett ún. Integritás Akadémia keretei között az alkalmazásban álló férfi olyan témakörökben tervezett oktatást, mint „A halál hagyományos és modern értelmezése és a létkorrupció összefüggései. A halál utáni exisztencia és az integritás helyreállítása.” A férfi munkaviszonya végül a törvény erejénél fogva szűnt meg, mivel kötelező ellenőrzése során nemzetbiztonsági szempontból befolyásoló információ merült fel. Ezzel a vádlott 11 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozott a hivatalnak.

Az ügyészség hivatali visszaélés, közokirat-hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt emelt vádat Biró Ferenccel szemben, akire letöltendő szabadságvesztést kértek. Feleségével szemben felfüggesztett szabadságvesztés az indítvány.

Bűnösségükről a Pesti Központi Kerületi Bíróság fog dönteni.