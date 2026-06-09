A Fidesz felháborodott a KEHI-elnök felmentésén, a párt kicsinyes bosszút emleget

Fidesz;Diákhitel Központ;KEHI;Kormányzati Ellenőrzési Hivatal;Havasi Bertalan;

2026-06-09 10:01:00 CEST

Havasi Bertalan szerint a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökének az egyetlen bűne az volt, hogy felderítette Magyar Péter „zavaros ügyeit” a Diákhitel Központ élén.

A Fidesz felháborodással értesült a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) elnökének kirúgásáról, akinek az egyetlen „bűne” az volt, hogy felderítette Magyar Péter zavaros ügyeit a Diákhitel Központ élén – közölte Havasi Bertalan, az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója kedden.

Felidézte, hogy a KEHI 2021-ben vizsgálatot indított Magyar Péter ügyleteivel kapcsolatban, és „elképesztő közpénzszórásra” derült fény – állította. „Magyar Péter a Diákhitel Központ vezetőjeként rendszeresen túlárazott, felesleges kommunikációs és tanácsadói szerződéseket írt alá, sok esetben a saját ismerőseivel” – fogalmazott.

Havasi Bertalan közölte: a Fidesz elítéli, hogy Magyar Péter „a felelősség vállalása helyett inkább bosszút állt az igazságot kiderítő kormányhivatal vezetőjén”, amivel szerinte valójában saját bűnösségét is beismerte a vitatható ügyletekben. A KEHI-elnök menesztését Magyar Péter „kicsinyes bosszújaként” értékelik.

„A Fidesz az eset kapcsán felszólítja a közjogi méltóságokat, az állami hivatalok vezetőit és minden jogtisztelő polgárt, hogy továbbra is álljanak ellen az alkotmányosságot és a jogállamiságot nem tisztelő magyarpéteri önkénynek!” – zárul a közlemény.

Mint arról beszámoltunk, Magyar Péter miniszterelnök kedden mentette fel tisztségéből Gaál Szabolcs Barnát, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökét. A Tisza-kormány indoklása szerint az elmúlt évben a KEHI mindössze egyetlen korrupciógyanús ügyet vizsgált érdemben, és azt a mai napig nem zárta le, pedig a saját megállapításai szerint több milliárd forintnyi közpénzzel kapcsolatos visszaélés gyanúja merült fel. „Ez nem a véletlen műve. Sem a hivatal vezetése, sem az őt felügyelő kormányzat nem vette komolyan a közpénz védelmét” – közölte a Kormányzati Kommunikáció, egyúttal bejelentette, hogy a Miniszterelnökség pályázatot írt ki a KEHI elnöki tisztségének betöltésére. A hivatal vezetését az átmeneti időszakban megbízott vezető látja el.