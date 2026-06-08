Biró Ferenc: Orbán Viktor belső körét, volt kormányának vezető tisztségviselőit kell bíróság elé állítani

Európai Unió;Orbán-kormány;uniós források;korrupciós ügyek;eljárások;jogállamiság;Integritás Hatóság;Biró Ferenc;

2026-06-08 13:42:00 CEST

Az Integritás Hatóság elnöke a korrupcióellenes szervezet által átnézett szerződések alapján leszögezte, az előző ciklusban három kiemelt vállalkozás jutott az erősen túlárazott állami megbízásokhoz.

Vizsgálatot kell indítani Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök kormányának vezető tisztségviselői ellen az eltűnt több milliárd eurós EU-s források miatt – közölte Biró Ferenc a Politicónak, aki szerint megalapozottan lehet bírósági eljárásokat indítani. Az Integritás Hatóság elnöke a szervezet vizsgálatai alapján állította, hogy három (meg nem nevezett) vállalat nyerte el a kormányzati szerződések többségét, mesterségesen túlárazott összegekkel. – Az előző kormány az elmúlt négy évben körülbelül 10 milliárd eurót költött erre a három cégre – fogalmazott Biró, aki a túlárazások összegét 3,5 milliárd euróra becsülte. Közölte, hogy az állami közbeszerzési pályázatokat manipulálták, és egyetért a vagyonok visszaszerzésével, amelyek nagy részét már kivitték az országból, mert az embereknek vissza kell kapniuk mindazt, amit elloptak tőlük.

A korrupcióellenes szervezet, amelyet az Orbán-kormány csak uniós nyomásra hozott létre, és megpróbálta az általa kinevezett elnök munkáját ellehetetleníteni, ellene és felesége ellen éppen – szolgálati autóhasználattal kapcsolatos – korrupciós vádakkal indítottak eljárásokat. Biró Ferenc szerint ezek „politikai indíttatású támadások” voltak, sőt őt magát és feleségét is érték vesztegetési kísérletek. Konkrétumok nélkül azt állította, hogy feleségének olyan állást ajánlottak, amely elvégzett munka nélkül magas fizetést biztosított volna. Ugyanakkor a De! Akcióközösség vasárnap esti videóinterjújában részletesen is beszélt a nyomásgyakorlásról. A 444 által szemlézett interjúban azt mondta, akkor indítottak ellene büntetőeljárást, amikor Rogán Antal alá tartozó Nemzeti Kommunikációs Hivatal kommunikációs költéseit kezdték vizsgálni.

Biró Ferenc állítása szerint a feleségének valószínűleg nemzetbiztonsági részvétellel szándékosan okoztak egy koccanásos balesetet, amiből lett a rendőrségi ügy. Egy reggel ötven rendőr jelent meg a hivatalában, és ezzel egy időben több mint egy tucat TEK-es az otthonában. Elmondása szerint a házkutatáson a feleségét és a gyermekét is falhoz állították, fegyveres kíséret mellett, miközben a lánya érettségire készült volna. A felesége telefonját nem adták vissza, így ügyvédet sem tudott hívni, és őt is bűnözőként kezelték. – „Menjenek ezek a picsába, bocsánat, már elnézést. Hogy létezik az, kikérem magamnak, hát menjenek a kurva anyjukba. Szóval hogy létezik? Hogy létezik?” – háborodott fel az Integritás Hatóság vezetője.

Kiemelte azt is, hogy április 12. óta szabadabban beszélhet. Elmondta, hogy 2024 márciusában behívták az Igazságügyi Minisztériumba, miután egy gyanús ügy miatt helyszíni szemlét tartottak az Országos Kórházi Főigazgatóság központjában. Elmondása szerint már azon megdöbbent, hogy a miniszteri tárgyaló asztalán katonai technológiát alkalmazó, lehallgatás elleni készülékek sorakoztak, ahol Tuzson Bence igazságügyi miniszter és Bóka János uniós ügyekért felelős miniszter várta őt. Biró szerint Tuzson határozottan kérte, hogy a hatóság ne tartson helyszíni szemléket, és a két miniszter közölte vele az elvárást, hogy igazolja Brüsszel felé az uniós források lehívásához szükséges magyar mérföldkövek teljesülését. Azt is mondták neki, hogy „tudja a helyét”. Az Integritás Hatóság elnöke beszélt még az állami propagandára is használt Gondosóra-programra ezer milliárdos nagyságrendben elköltött közpénzekről, arról, hogy a kommunikációs közbeszerzésekben kiszórt pénzeknek nagyjából a felét lophatták el, csaknem 1300 milliárd forintot, a Mészáros Lőrinchez köthető birodalom „gyalázatos” felépítéséről is.