Vitézy Dávid büntetőfeljelentést fontolgat a mohácsi Duna-hídra elköltött gyanús közpénzmilliárdok miatt

Duna;Híd;Mohács;közpénzek;Duna Aszfalt;

2026-06-09 13:18:00 CEST

A tárcavezető több anomáliát talált a beruházással kapcsolatban.

A parlamenti választás előtti pénteken 94,3 milliárd forint előleget utaltak ki a mohácsi híd beruházásához kapcsolódóan a Duna Aszfaltnak – erről beszélt a közlekedési és beruházási miniszter a kedden a YouTube-csatornájára feltöltött videóban.

Vitézy Dávid szerint a beruházás teljes költsége 451 milliárd forintra nőtt, miközben a rendelkezésre álló forgalmi számítások nem indokolják a kétszer két sávos kialakítást.

Vitézy Dávid azt mondta, nem azt vitatja, hogy Mohácsnál lehet-e szükség új dunai átkelőre, mert a térségi kapcsolatok fejlesztése indokolható szempont. Azt kifogásolta egyebek mellett, hogy a híd és a hozzá kapcsolódó úthálózat szerinte túlméretezett: a 2020-as megvalósíthatósági tanulmány alapján a híd várható napi forgalma 2040-ig körülbelül 6500 egységjármű lehet, és a dokumentum még 2050-re sem tartotta szükségesnek a kétszer két sávot.

A miniszter szerint az eredeti szerződést 2024 júniusában Lázár János építési és közlekedési miniszter írta alá, akkor 294,9 milliárd forint plusz áfáról és körülbelül 5,9 milliárd forintos tartalékkeretről volt szó. A szerződés 20 százalékos előleget tartalmazott, ennek alapján 59 milliárd forintot fizettek ki a kivitelezőnek.

Vitézy Dávid arról is beszélt, hogy Lázár János 2024 végén miniszteri utasításban döntött a keleti oldali csatlakozó útszakasz kétszer két sávos bővítéséről is. Szerinte erre akkor nem volt ismert szakmai indoklás, a később, 2026 márciusában elkészült vizsgálat pedig legfeljebb napi 8000 egységjárművel számolt 2050-re, vagyis állítása szerint ez sem támasztotta alá a bővítést.

A videóban elhangzottak szerint 2026. március 13-án Orbán Viktor aláírásával nem nyilvános kormányhatározat született arról, hogy a szakaszt kétszer két sávosra bővítsék, és Lázár János március 31-ig módosítsa a szerződést a Duna Aszfalttal. A pluszforrást Vitézy Dávid szerint részben a közlekedési tárca más soraiból, köztük az autóbusszal végzett személyszállítási és egyéb közlekedési közszolgáltatások forrásaiból csoportosították át.

A szerződésmódosítást március 30-án írták alá, ezzel a beruházás költsége áfával együtt több mint 76 milliárd forinttal nőtt. Vitézy Dávid szerint a módosítás nemcsak a bővítésről szólt, hanem az előlegek rendszerét is átírta: az egyes mérföldköveknél 98 százalékos előleget tettek lehetővé, bankgarancia nélkül.

A Vitézy Dávid azt mondta, a minisztérium vizsgálja a büntetőfeljelentés lehetőségét, a kifizetett pénzek visszaszerzésének módját, valamint azt is, vissza lehet-e még térni egyes szakaszokon a kétszer egy sávos kialakításhoz. Szerinte azt kell feltárni, milyen jogi lépésekkel lehet érvényesíteni a közérdeket a beruházás ügyében.