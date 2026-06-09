Teljes mértékben indokolatlannak tartja az Integritás Hatóság elnöke a vádemelést

vádemelés;Integritás Hatóság;Biró Ferenc;

2026-06-09 16:59:00 CEST

Szerinte egyértelműen be fog bizonyosodni ártatlansága.

Teljes mértékben indokolatlannak tartja a vele szembeni vádemelést az Integritás Hatóság elnöke.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, Biró Ferenccel szemben vádat emelt a Központi Nyomozó Főügyészség hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények miatt.

Az Integritás Hatóság elnöke a 24.hu-nak megküldött reakciójában különösen beszédesnek nevezte az időzítést, mert szerinte mindez azután történt, hogy megjelentek egy interjújának beharangozói, amelyben az elmúlt évek nagy „közpénzszivattyúiról” beszélt. Azt is aggályosnak tartja, hogy a vádemelés egybeesik az antikorrupciós törvényjavaslat parlament elé kerülésével. Úgy fogalmazott, a javaslat érdemi eszközöket adhatna a hatóságnak, köztük a politikusi vagyonnyilatkozatok ellenőrzéséhez, valamint ahhoz, hogy korábban lezárt nyomozások újraindítását kezdeményezhesse.

Biró Ferenc szerint a vádemelés „sajnálatos módon illeszkedik” azokhoz a lépésekhez, amelyeknél az előző hatalom egyes szereplői szerinte fontosabbnak tartották a klientúraépítést, az uniós és hazai források eltérítését és az átláthatatlanság fenntartását, mint az uniós támogatások ország érdekében történő felhasználását. Hozzátette, reméli, hogy az ügy nem akadályozza az uniós pénzek mielőbbi megindulását. Közölte, büszke magára és kollégáira, mert szerinte olyan munkát végeznek, amely kivívta „az előző, mára megbukott hatalom” ilyen mértékű ellenszenvét. Meggyőződése szerint a bírósági eljárásban és a bizonyítás során egyértelműen be fog bizonyosodni az ártatlansága.