Magyar Péter: Elkezdtük helyreállítani az emberséget, amire olyan nagy szüksége van ennek az országnak

Országgyűlés;Rétvári Bence;Gulyás Gergely;Toroczkai László;napirend előtti felszólalások;politikai reklám;Magyar Péter;Szuverenitásvédelmi Hivatal;Bujdosó Andrea;

2026-06-09 15:58:00 CEST

A parlament keddi ülésén a miniszterelnök napirend előtti felszólalásában a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése és a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalma kapcsán ismét a volt kormánypártok szemére olvasta az elmúlt 16 év bűneit.

Elkezdtük helyreállítani a békét, a normális hétköznapokat és az emberséget, amire olyan nagy szüksége volt és van ennek az országnak – jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök kedden napirend előtt az Országgyűlésben, amikor kitért a képviselők asztalán lévő aktuális törvényjavaslatokra. A Szuverenitásvédelmi Hivatal, vagy ahogy emlegette a „szuveNERitás” megszüntetésére, illetve a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítására vonatkozó előterjesztések szükségességét legfőképpen azzal indokolta, hogy „soha, de soha többé ne fordulhasson elő, hogy a nemzet vezetői szembefordulnak a saját nemzetükkel”. A kormányfő kiemelte, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal a magyar történelem egyik legszebb szavát bitorolta a nevében, utalt itt 1848-ra és 1956-ra, s leszögezte, hogy az Orbán-rendszernek az egész ország az áldozata volt. Az Országgyűlés egy hónappal ezelőtti megalakulására is emlékeztetett.

– Közösen vettünk egy nagy levegőt és az egész ország fellélegzett aznap, aminek egy egyre kisebb és magába forduló, bukott hatalmi elittől eltekintve mindenki érti a jelentőségét – fogalmazott. A Szuverenitásvédelmi Hivatalt a jogállamrombolás egyik legfontosabb ékkövének nevezte, és kijelentette, csak arra volt képes, hogy magyar állampolgárokat fenyegessen a adóforintokból. Amikor a hivatalnak elő lehetett volna állnia a leleplezésekkel, szó sem esett a külügyi tárca adatbázisaiba bejutó orosz hackerekről, kínai kapcsolatokról, letelepedési kötvényekről, csádi misszióról, a Magyarországon bujkáló külföldi bűnöző politikusokról, nemzetközi befolyásolási műveletekről, csak arról, hogy a kormány megtalálta ellenségeit, akikre a hivatalt rá lehetett uszítani – hangsúlyozta Magyar Péter. Szerinte egy szabad Magyarországon nincs helye olyan állami intézménynek, amely a mindenkori hatalom bírálatát szuverenitási kockázatként kezeli, és amely közpénzmilliárdokat költ arra, hogy listázza, melyik magyar állampolgár kritikája legitim, és melyiké nemzetbiztonsági kockázat szerintük.

A politikai reklámokkal kapcsolatos korlátozásról szólva Magyar Péter kifejtette: az előző kormányzat megpróbálta az egész országot saját politikai propagandájának díszletévé tenni, minden mennyiségben és változatban körülvéve minket rémisztőnek beállított ellenségekkel, egyre elborzasztóbb fenyegetésekkel. – Ezek a hirdetések a gyerekeknek azt tanították meg, hogy természetes félni, természetes gyűlölni, fiatalok milliói nőttek fel egy olyan országban, ahol a politika azt üzente, hogy mindig van, akitől félni kell, és akit hibáztatni kell. Ezzel szemben a Tisza Párt olyan jogszabályjavaslatot terjesztett az Országgyűlés elé, amely kimondja, hogy a politikai reklám nem sértheti az emberi méltóságot, nem bélyegezhet meg közösségeket, nem építhet kollektív bűnösségre és nem hozhat létre gyűlöletkeltésre alkalmas társadalmi ellenségképet – emelte ki Magyar Péter. Hozzátette, a politika feladata képviselni, vitázni, érvelni, meggyőzni, így tilos a politikusnak embereket kártevőként, ellenségként, veszélyként bemutatni saját hazájukban.

A magyar emberek megérezték, hogy ha fel tudják szabadítani a nemzetet, másra is képesek, és ha megszabadulunk a múlt örökégeitől, újra elkezdhetjük elhinni magunkról, hogy képesek vagyunk alakítani a saját sorsukat. Márpedig ha egy nemzet hisz magában, olyan dolgokra is képessé válik, amit korábban lehetetlennek tartott – fogalmazott Magyar Péter, aki Berzsenyi Dániel A magyarokhoz című versét idézte: „Lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat”.

Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője reagálásában azt mondta, hogy az elmúlt 16 évben biztos, hogy mindenféle területen sérült a demokrácia, de nagyon úgy tűnik, hogy az új kormány sem csinál különbet vagy mást, totális diktatúrát kezdenek kiépíteni. A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését ők is támogatják. – Magyarország szuverenitása valóban veszélyben van, de teljesen felesleges sok pénzből fenntartani egy intézményt, amely sóhivatalként működik, és nem világított rá arra, hogy Magyarországon valójában milyen beavatkozások voltak a választások során vagy az elmúlt években – tette hozzá Toroczkai László, és demokratikusabb, igazságosabb és arányosabb választási rendszert szorgalmazott.

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője az Európai Unió úgynevezett migrációs paktumát kifogásolta, mert az szerinte az illegális migránsokat nem csak beengedné, de legálissá is tenné Európában, és követelte, hogy Magyarország soha nem fogadja el ezt. A kormányfőt bírálta, hogy 14 évig ennek a rendszernek a része volt, és „csak akkor szólalt meg, amikor elfogytak azok az állások, amelyeket be tudott tölteni ebben a rendszerben”. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője is a Magyar-kormányt bírálta, és szerinte ami itt az elmúlt egy hónapban történt, annak alapján – ha eddig nem lett volna szükség Szuverenitásvédelmi Hivatalra – akkor itt lenne az ideje, hogy valamilyen formában létrehozzák. Gulyás élesen támadta, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, mert szerinte az is az ország szuverenitását sérti. – Ha migrációs válsághelyzet van, akkor ez a paktum Magyarországot arra kötelezi, hogy korlátlanul engedjen be migránsokat, akik ebben az esetben már nem illegális, hanem legális bevándorlókká válnak – erősítgette Gulyás Gergely, szintén a migrációs paktumot kifogásolva.

Bujdosó Andrea, a Tisza párt frakcióvezetője arra mutatott rá, hogy az elmúlt 16 év maradandó károkat okozott a társadalomban. Szerinte az emberek úgy érezték, hogy egyre inkább egy félelmet és a gyűlöletet keltő mocsárba süllyednek, ami megakadályozott minden boldogságot és innovációt. – Az emberek a rendszerváltás óta először rájöttek arra, hogy igenis van beleszólásuk, alakíthatják a sorsukat, elkezdtek hidakat építeni a mocsár felett. Azonban a volt kormánypártok, a jelenlegi ellenzék valóságérzékelése elvált az igazságtól, ezért muszáj, hogy magukba nézzenek – szögezte le.

Végül Magyar Péter miniszterelnöki válaszában kifejtette a migránskérdést újra és újra erőltetőknek: az Orbán-kormány a migráció ügyében nem a nemzeti érdeket nézte, csak cirkuszt akart. Szerinte a korábbi kormányt az sem érdekelte, hogy Magyarország azóta egymilliárd eurót bukott a kabinet trehánysága és hitványsága miatt. – Lengyelországban nincsenek illegális migránsok, de a lengyeleknek Magyarországgal ellentétben nem kell napi egymillió eurós bírságot fizetniük. A kormány nyilvánosságra hozza azt a titkos kormányhatározatot, amely szerint a korábbi kabinet migránstábort akart építeni Vitnyéden, hogy megfeleljen az uniós migránspaktumnak – közölte a kormányfő.