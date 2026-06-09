Eszenyi Enikő lemondta a rendezését a József Attila Színházban

lemondás;bántalmazás;József Attila Színház;bocsánatkérés;Eszenyi Enikő;rendezés;

2026-06-09 17:59:00 CEST

A rendező-színművész alig két hete közleményben kért bocsánatot bántalmazó stílusáért egykori áldozatairól.

„A mai napon tájékoztattam a József Attila Színház igazgatóját, hogy lemondok a Ghost című darab rendezéséről. Köszönöm a társulatból azoknak, akik mellettem állnak. Sok sikert kívánok a következő évadra!” – idézte a Telex Karakter rovata Eszenyi Enikő közösségi oldalán közzétett rövid közleményét. Mint írták, május végén a debreceni Csokonai Nemzeti Színház előbb felfüggesztette, majd múlt csütörtökön végleg törölte a jövő évadra meghirdetett, Primadonnák című produkcióját, amit Eszenyi rendezett volna.

Mint ismert, 2020-ban robbant ki botrány Eszenyi körül, amikor is az általa vezetett Vígszínház 71 tagja tett panaszt ellene azzal, hogy rendszeres verbális és fizikai abúzusok mellett vezeti az intézményt. A színésznő tagadta a vádakat, később azonban lemondott igazgatói posztjáról és távozott az intézményből. Amint arról mi is beszámoltunk, Eszenyi Enikő idén május 27-én, hat évvel a Vígszínházból történt viharos távozása után közleményben kért bocsánatot egykori áldozataitól.

„Az elmúlt években nem volt olyan nap és éjszaka, amikor ne foglalkoztatott volna a Vígszínházban töltött igazgatói időszakom. A színház az életem és a szenvedélyem, de ma már látom, hogy a szenvedélyes munka közben – bár soha nem akarattal – sokszor nem kellő figyelemmel és empátiával fordultam mások felé. Hozhatnék kifogásokat, magyarázatokat, mentegetőzhetnék is, de nem akarok. A történtekért vállalom a felelősséget. Sokáig azt hittem, hogy a próbák során tanúsított szenvedélyes, időnként nem megfelelő megnyilvánulásaimat igazolja az, ami végül a színpadon megszületik. Nagyon sajnálom, hogy voltak helyzetek, amikor másokat megbántva végeztem a munkámat, és ezzel lelki fájdalmat okozhattam. Azt gondoltam, hogy a színház fontosabb mindennél. Nem volt igazam – írta csaknem két hete Eszenyi Enikő.

„Az igazi rehabilitáció alapja a valódi felelősségvállalás lenne, ami ebben az ügyben elmaradt. Nem zajlottak le azok a transzparens, független intézményi vizsgálatok sem, amelyek tisztázták volna a múltbeli eseteket és megnyugtató garanciákat adtak volna a jövőre nézve” – emlékeztetett a Telex, hogy mit írt a bocsánatkérés másnapján a történtekről a Színházi Dolgozók Szakszervezete (SZIDOSZ).