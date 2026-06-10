Hegedűs Zsolt Győrfi Pál leváltásáról: A mentőknek nem celebarcokra, intézményvédő reflexekre és PR-mondatokra van szükségük

Országos Mentőszolgálat;Győrfi Pál;Hegedűs Zsolt;

2026-06-10 09:23:00 CEST

A bizalom nem abból születik, hogy minden hibát megmagyarázunk, és mindenáron védjük az intézményt vagy annak vezetését – hangsúlyozza az egészségügyi miniszter.

Győrfi Pál leváltását nem érdemes pusztán szóvivőváltásként értelmezni. Ő nemcsak a mentők ismert arca volt, hanem hosszú éveken át az Országos Mentőszolgálat kommunikációs igazgatója is. Ezért a szerepe és a felelőssége megkerülhetetlen abban, hogy milyen hangon, milyen szemlélettel és milyen kultúrában beszélt a mentőszolgálat a nyilvánossághoz – írja Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook-oldalán.

A tárcavezető bejegyzésében kiemeli, a mentés nem átlagos közszolgáltatás. „Itt minden késlekedés, minden rossz döntés, minden hibás szervezési folyamat, minden elhallgatott rendszerszintű probléma emberi életekben, családi tragédiákban, maradandó károsodásokban mérhető. Ezért a mentőszolgálat kommunikációjának nem az a dolga, hogy reflexből védje az intézményt, hanem az, hogy segítse a bizalom, a szakmaiság és a tanulás kultúráját. Ez persze nem egyszerű egyensúly. A hibákról beszélni kell, de közben az egészségügybe és a mentésbe vetett társadalmi bizalmat sem szabad megingatni. A hallgatás, az elkenés vagy a túlzott intézményi önvédelem azonban hosszú távon éppen ezt a bizalmat rombolja” – hangsúlyozza.

Hegedűs Zsolt hozzáteszi, ők abban hisznek, hogy az arányos transzparencia, a szakmai őszinteség és a lakosság felnőttként kezelése nem gyengíti, hanem erősíti a közbizalmat. Az emberek – folytatja – nem tökéletes intézményeket várnak, hanem olyanokat, amelyek képesek szembenézni a hibáikkal, tanulni belőlük, és világosan elmondani, mit tesznek azért, hogy ugyanaz ne ismétlődjön meg.

„Egy modern, betegbiztonságot komolyan vevő egészségügyben a hiba beismerése nem gyengeség. A transzparencia nem támadás. A kritika nem automatikusan lejáratás. A valódi szakmai kultúra ott kezdődik, hogy képesek vagyunk kimondani: történt valami, meg kell értenünk, tanulnunk kell belőle, és változtatnunk kell. Ehhez pedig új kommunikációra is szükség van” – állapítja meg.

Szerinte ha új rendszert, új szemléletet és valódi szakmai fordulatot akarnak a mentőknél, akkor nem elég szervezeti ábrákat módosítani vagy vezetőket cserélni. Meg kell újítani azt is, ahogyan az intézmény beszél önmagáról, a hibáiról, a betegekről, a dolgozókról és a nyilvánosságról – ebben lehet fontos lépés Szűcs Brigitta megjelenése.

„Egy új arc önmagában persze még nem garancia semmire. De egy tisztább hang, egy kevésbé elhasználódott szereplő lehetőséget ad arra, hogy a mentőszolgálat kommunikációja végre ne elsősorban védekezzen, hanem magyarázzon; ne eltakarjon, hanem feltárjon; ne bűnbakokat keressen, hanem tanuljon. Szűcs Brigitta tiszta hangja, tiszta szíve és romlatlan szakmaisága fontos esély lehet egy új korszak kezdetére. De ez az esély csak akkor válik valódi változássá, ha mögötte a mentőszolgálat egész működésében megjelenik a tanuló egészségügyi kultúra: a transzparencia, a betegbiztonság, a szakmai alázat és a hibák őszinte feldolgozása” – véli az egészségügyi miniszter.

Hegedűs Zsolt szerint Győrfi Pál távozása ebből a szerepből nem egyszerű személycsere, inkább annak a felismerése lehet, hogy a régi kommunikációs kultúra elfáradt, elhasználódott, és már nem képes hitelesen képviselni azt az egészségügyet, amelyre szükségünk van.

„A mentőknek egy pillanatra sem celebarcokra, nem intézményvédő reflexekre és nem PR-mondatokra van szükségük, hanem szakmai, őszinte, emberséges és tanulni képes kommunikációra – olyan hangra, amely egyszerre védi a betegbiztonságot, a dolgozók méltóságát és a közbizalmat. Mert a bizalom nem abból születik, hogy minden hibát megmagyarázunk, és mindenáron védjük az intézményt vagy annak vezetését. Hanem abból, hogy végre merünk szembenézni a hibákkal” – fogalmaz a tárcavezető.

Posztjában arra is kitér: Győrfi Pál jelen állás szerint marad a mentőknél. „Tizennyolc éves kora óta ott dolgozik, és ez önmagában példamutató, méltányolandó életút. Ezt el lehet és el is kell ismerni. De mindennek rendelt ideje van. Van idő szolgálni, van idő képviselni egy intézményt, és van idő átadni a helyet egy új hangnak, egy új szemléletnek, egy új kultúrának” – zárja bejegyzését az egészségügyi miniszter.