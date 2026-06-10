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ifj. Bárány László

A Master Good nem építi meg 120 milliárd forintos gyárát, ha nem hozhat be külföldről munkaerőt

Bárány László ügyvezető igazgató állítása szerint nem azért hoznak be külföldről munkaerőt, mert olcsóbb lenne, „hanem mert magyar nincs”. 

„Ha nem fogunk tudni külföldről munkaerőt behozni, akkor azt a gyárat, ami 120 milliárd forintba kerül, azt mi nem fogjuk megépíteni, Magyarországon biztos nem, és akkor tegyék fel a politikusok a kérdést, hogy az jó-e az országnak” – jelentette ki a HVG tudósítása szerint ifj. Bárány László, a Master Good Csoport ügyvezető igazgatója a Prohuman Csoport, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Joint Venture szövetség közös rendezvényén.

„Nem azért hozunk be külföldről munkaerőt, mert olcsóbb lenne, hanem mert magyar nincs”

– állította.

Úgy látja, nincs Magyarországon elég fizikai munkára fogható ember, akinek kedve lenne nehéz fizikai munkát végezni, és ráadásul szerinte ezen a téren a folyamatos népességfogyás miatt már nem is várható javulás. Mint mondta, „az elmúlt években pénzzel próbálták motiválni a nőket” a szülésre, de ez nem volt sikeres, szerinte szembe kell nézni azzal, hogy a népesség hamarosan 9 millió fő alá fog esni, a demográfiai trendeket pedig a politika nem tudja megfordítani.

A 2024-es év után tavaly is jókora mínusszal zártak, a társaság minden lényeges üzletága elég rosszul teljesített. 