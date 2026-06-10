A Master Good nem építi meg 120 milliárd forintos gyárát, ha nem hozhat be külföldről munkaerőt

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2026-06-10 15:06:00 CEST

Bárány László ügyvezető igazgató állítása szerint nem azért hoznak be külföldről munkaerőt, mert olcsóbb lenne, „hanem mert magyar nincs”.

„Ha nem fogunk tudni külföldről munkaerőt behozni, akkor azt a gyárat, ami 120 milliárd forintba kerül, azt mi nem fogjuk megépíteni, Magyarországon biztos nem, és akkor tegyék fel a politikusok a kérdést, hogy az jó-e az országnak” – jelentette ki a HVG tudósítása szerint ifj. Bárány László, a Master Good Csoport ügyvezető igazgatója a Prohuman Csoport, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Joint Venture szövetség közös rendezvényén.

„Nem azért hozunk be külföldről munkaerőt, mert olcsóbb lenne, hanem mert magyar nincs”

– állította.

Úgy látja, nincs Magyarországon elég fizikai munkára fogható ember, akinek kedve lenne nehéz fizikai munkát végezni, és ráadásul szerinte ezen a téren a folyamatos népességfogyás miatt már nem is várható javulás. Mint mondta, „az elmúlt években pénzzel próbálták motiválni a nőket” a szülésre, de ez nem volt sikeres, szerinte szembe kell nézni azzal, hogy a népesség hamarosan 9 millió fő alá fog esni, a demográfiai trendeket pedig a politika nem tudja megfordítani.