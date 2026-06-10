A Tisza-kormány benyújtotta Magyarország módosított helyreállítási tervét az Európai Uniónak

Magyarország;Európai Bizottság;helyreállítási alap;Tisza-kormány;

2026-06-10 17:52:00 CEST

Több mint tízmilliárd euró a tét.

A magyar kormány hivatalosan is benyújtotta az Európai Bizottságnak a helyreállítási terv módosítását – mondta a Népszava kérdésére Maciej Berestecki, az Európai Bizottság szóvivője. Ez a Covid-járvány után létrehozott helyreállítási alaphoz, az RRF-hez kapcsolódóan tartalmazza azokat a reformokat és projekteket, amelyekre le lehet hívni mintegy 10 milliárd eurót az eddig befagyasztott pénzekből.

A most benyújtott korrupcióellenes törvénytervezet csak az előfeltételei a pénz lehívásának. Ha elfogadják ezeket a törvényeket, akkor azzal teljesülhetnek azok a szupermérföldkövek, amelyek egyáltalán lehívhatóvá válik az RRF forrásai. A helyreállítási alap 10 milliárd euróját augusztus végéig el is kell költeni és az ehhez kötött szakpolitikai vállalásokat is teljesíteni kell. Bár az előző kormány leadott egy tervet még 2021-ben, az ígéretek jó része nem teljesült. A Tisza-kormány az Európai Bizottsággal azt tárgyalta meg, milyen reális célokat lehet elérni és milyen fejlesztéseket befejezni a nyár végéig.

A helyreállítási terv ezeket részletezi, a következő hetekben az Európai Bizottság mellett a tagállami kormányokat képviselő Tanácsnak is jóvá kell hagynia. A korrupcióellenes és átláthatósági törvények, valamint a kekvák reformja egyben teret ad további 6,2 milliárd euró feloldására is, mert az elvárások nagyjából átfedésben vannak, de ezek lehívására több idő áll rendelkezésre, augusztus vége után is folytatódhatnak a projektek és kifizetések is.