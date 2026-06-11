Ismét iráni célpontokat támadott az USA, Teherán válaszul amerikai bázisokat lőtt

Közel-Kelet;Egyesült Államok;légicsapások;háború Iránban;

2026-06-11 09:17:00 CEST

A történtek tovább veszélyeztetik az amúgy is törékeny tűzszünetet.

Második egymást követő napon váltott légicsapásokat az Egyesült Államok és Irán, miközben az amerikai elnök, Donald Trump további támadásokat helyezett kilátásba, ha Teherán nem állapodik meg azonnal Washingtonnal - írja a Reuters.

A mostani eszkaláció a hét elején kezdődött, miután a Hormuzi-szoros közelében lelőttek egy amerikai Apache helikoptert. A történtek után támadások indultak Irán területén és a térségben működő amerikai bázisok ellen, ami a legsúlyosabb próbatételt jelenti az áprilisban kötött, törékeny tűzszünetnek.

Az amerikai hadsereg szerint a legutóbbi műveletek iráni katonai megfigyelési képességeket, kommunikációs rendszereket és légvédelmi állásokat értek. A Központi Parancsnokság a csapások befejezését körülbelül négy órával a kezdésük után, teheráni idő szerint kevéssel éjfél után jelentette be. Trump szerda este a Fox News munkatársának azt mondta, az amerikai támadások rövidesen leállnak, de újra súlyos bombázások kezdődnek, ha az iráni vezetés nem ír alá azonnal megállapodást az Egyesült Államokkal. A fenyegetés után az olaj ára csaknem 3 dollárral nőtt, majd a csütörtöki korai ázsiai kereskedésben tovább emelkedett.

Az Iráni Forradalmi Gárda azt közölte, hogy válaszul 18 amerikai katonai célpontot támadott Kuvaitban és Bahreinben, köztük légibázisokat és az amerikai haditengerészet bahreini Ötödik Flottáját. Később azt is bejelentette, hogy második éjszaka is célba vette a jordániai al-Azraq légibázist, amelyre állítása szerint 12 ballisztikus rakétát lőtt ki. Kuvait hadserege ellenséges légi célpontok elhárításáról számolt be, Bahreinben pedig a király egyik médiatanácsadója szerint a légvédelem iráni légi támadásokat semmisített meg.

A Hormuzi-szoros helyzete körül is ellentmondó állítások jelentek meg. Irán legfelsőbb közös katonai parancsnoksága arra figyelmeztetett, hogy tüzet nyit minden hajóra, amely megpróbál áthaladni a hónapok óta nagyrészt zárt vízi úton, iráni média pedig két amerikai hajó elleni támadásról írt. Az amerikai Központi Parancsnokság tagadta, hogy a szoros zárva lenne, vagy amerikai hajót találat ért volna, és azt közölte, hogy kereskedelmi hajók továbbra is áthaladnak a térségben Irán fenyegetései ellenére.

Az amerikai védelmi miniszter, Pete Hegseth úgy állította be a műveletet, mint amellyel Iránt a háború lezárásáról szóló megállapodás felé akarják terelni. Azt mondta, a csapások egyszerre szolgálják az amerikai katonai érdekeket és javítják Washington diplomáciai pozícióját. A két ország a tűzszünet életbe lépése óta már többször támadta egymást, miközben a tárgyalók eddig nem tudták lezárni a negyedik hónapjába lépett háborút. Donald Trump többször azt állította, hogy közel a megállapodás, de áttörésre a Reuters szerint nincs jel.

Szerdán korábban az amerikai hadsereg légvédelmi és radarállásokat támadott a Hormuzi-szoros körül, miután hétfőn lelőttek egy amerikai támadóhelikoptert a stratégiai vízi út közelében. Irán ezután rakéta- és dróntámadásokat indított amerikai bázisok ellen Jordániában, Kuvaitban és Bahreinben; egy amerikai tisztviselő szerint jelentős kár nem keletkezett.

Irán azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy tíz falu ivóvízellátását biztosító víztározókat támadott, és megsértette a nemzetközi jogot. A külügyi szóvivő, Esmaeil Baghaei háborús bűncselekménynek nevezte a történteket.