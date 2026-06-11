Elon Musk romba döntheti a kriptodevizákat, pénteken lép tőzsdére a SpaceX

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2026-06-11 20:33:00 CEST

A SpaceX tőzsdére lépése a kriptopiac alól ránthatja ki a szőnyeget, mert az űripari cég részvényeinek megvásárlásához digitális devizákat adhatnak el a befektetők.

A globális pénzpiacokon Elon Musk űrhajózási, műholdas és mesterséges intelligencia profilú cége, a SpaceX alapvető átrendeződést indíthat be. A vállalat pénteken lép be a részvénypiacra a hivatalos nyilvános tőzsdei kibocsátása révén (IPO). A tranzakció érdemi részletei már ismertek: a vállalat rögzített, részvényenkénti 135 dolláros áron kerül a technológiai fókuszú Nasdaqra. A SpaceX tervezett ügyletét egyes elemzésekben nemes egyszerűséggel "történelmi léptékűnek" nevezik, mivel a vállalat összesen 75 milliárd dolláros tőkebevonást céloz meg. Ez az összeg azt jelenti, hogy a cég piaci értéke összességében elképesztő, 1,75 ezer milliárd dollárra ugrana.

A társaság vezetésének döntése értelmében a kibocsátásnak viszont van egy olyan eleme, amelynek szálai a kriptopiacig érhetnek. A friss elemzésekben ezt a szálat egyre többen emlegetik – mutat rá a Reuters. A SpaceX ugyanis a tőzsdére vitt részvénycsomag rekordmagas, 30 százalékos szeletét közvetlenül a lakossági befektetőknek kínálta fel. Ez azt jelenti, hogy a 75 milliárd dollárból mintegy 22,5 milliárd dollárnyi részvényt kifejezetten a kisbefektetők jegyezhetnek le. A Reuters által idézett piaci források és belső pletykák szerint a kereslet a részükről pedig elképesztő méreteket öltött. Erre a részvénycsomagra ugyanis több mint kétszeres, egyes brókercégeknél közel két és félszeres túljegyzés érkezett be. Úgy tűnik, nincs fék a Musk-láz rakétáján, a nyilvános kereskedés mai elindulásakor egyes elemzők egyenesen úgynevezett IPO-popot vizionálnak, azaz egy első napi árfolyam-robbanás zajlik majd, amelynek mértéke akár a 25–35 százalékot is elérheti.

A lakosságnak felkínált összeg már a globális befektetési piacon is jól látható tétel. Ez egyszerűen gigantikus mennyiségű pénz, amelyért a lakosságnak likviddé kell tennie más, korábban felhalmozott spekulatív eszközeit, hogy be tudjon szállni a Musk-sztoriba.A lakossági tőke egy tetemes része pedig manapság az egyébként magas kockázatú, gyors növekedést ígérő eszközökben, így a kriptodevizákban áll. Az internetes pénzek okozta láz azonban most hanyatlóban van, a figyelem és vele a tőke is a mesterséges intelligenciával megtámogatott technológiák és infrastruktúrák felé fordul. Márpedig a SpaceX ennek szinte tökéletes megtestesítője. Az elemzői vélemények szerint a befektetők a Bitcoin, az Ethereum és a különféle egyéb tokenek értékesítésével teremthetik meg a fedezetet a részvényvásárláshoz.

Ez a tőkeátrendeződés egy eleve sebezhető pillanatban éri a kriptopiacot. A Bitcoin árfolyama a korábbi csúcsokhoz képest már így is 50 százalékos korrekción ment keresztül tavaly október óta, és a piacon uralkodó likviditási hiányt a tartósan magas jegybanki kamatkörnyezet is súlyosbítja. Ebben a helyzetben egy olyan kézzelfogható tech-óriás megjelenése a tőzsdén, mint a SpaceX, ellenállhatatlan alternatívát kínál a hozamot kereső befektetőknek. A helyzetet ráadásul fokozza, hogy a SpaceX nyilvános tőzsdei kibocsátása nem egyedi eset lesz, hanem egy nagyobb hullám kezdete. Az elemzők szerint a mesterséges intelligencia robbanásszerű fejlődése miatt a piacon idén több gigantikus tőzsdei debütálás is lezajlik még. Így a befektetők már feszülten várják az OpenAI és az Anthropic piacra lépését is. Ezek a vállalatok szintén hatalmas mennyiségű friss tőkét szívhatnak fel a piacról. Az OpenAI várható nyilvános tőzsdei kibocsátása különösen nagy elszívó hatással bírhat, hiszen a lakossági és az intézményi befektetők szemében jelenleg ez a társaság a generatív mesterséges intelligencia piacvezetője.

A folyamat végére a kriptodevizák tartós likviditási válságba kerülhetnek. A digitális eszközök piacát az elmúlt évtizedben a folyamatosan beáramló olcsó pénz és a spekulációs láz hajtotta. Most, hogy a mesterséges intelligencia és az űrkutatás valós gazdasági potenciált kínál, és kézzelfogható befektetési lehetőségként jelenik meg, a spekulatív tőke hátat fordíthat a kriptoszektornak. A SpaceX és az OpenAI fémjelezte új kibocsátási hullám így nemcsak egy egészen új irányból érkező befektetési lendületet adhat a Wall Streetnek, hanem a kriptodevizák szektorára is súlyos csapást mérhet.