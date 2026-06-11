Integritás Hatóság? A Tisza-kormánynak semmi köze ahhoz, ki ellen milyen eljárás zajlik

sajtótájékoztató;vádemelés;Integritás Hatóság;Tisza-kormány;

2026-06-11 11:59:00 CEST

Az MTI kérdésére az Integritás Hatóság elnöke elleni vádemelésről elhangzott: a Tisza-kormánynak semmi köze ahhoz, ki ellen milyen eljárás zajlik. Magyar Péter szerint ez egy jel, hogy működik az igazságszolgáltatás. A törvénycsomag nem személyhez kötődik, sok mindenről van szó benne, nekik a legfontosabb, hogy a pénzeket haza tudják hozni. Költségvetés módosítása: mikor fogják benyújtani, átcsúszik-e az őszi ülésszakra? Válaszul közölték, zajlik a felülvizsgálat, június 30. a határidő.

Nagyjából október közepe táján fogják a jövő évi költségvetési tervet nyilvánosságra hozni. Egyébként hányatott sorsú költségvetést hagytak rájuk, ez nem megy egyik pillanatról a másikra. Magyar Péter szerint jó esetben szeptember elején tudják a 2026-os felülvizsgált módosított költségvetést előretjeszteni.