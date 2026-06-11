Magyar Péter: Készülnek a szükséges törvényjavaslatok Sulyok Tamás elmozdításához

Az ATV Sulyok Tamás elmozdításáról kérdez. Magyar Péter annyit mondott, hogy erről a tegnapi kormányülésen nem volt szó, de készülnek a szükséges törvényjavaslatot. A miniszterelnök megismételte, az a Sulyok Tamás tiltakozik most az elmozdítása ellen, aki soha nem állt ki a bántalmazott gyerekek, a vegzált civilek, művészek mellett, aki soha nem szólalt fel Orbán Viktor poloskázása miatt, és aki egyébként korábban rendre semmibe vette a Velencei Bizottság ajánlásait.
A jogállam teljes szétverésekor semmit nem szólt, ezért kissé disszonánsnak tartja a köztársasági elnök viselkedését - közölte Magyar Péter.Cenzúrázta a Sándor-palota Sulyok Tamás interjúját, Novák Katalin nevét is kihúzták a szövegbőlSulyok Tamás szerint támadás a köztársasági elnök hivatala ellen, ha őt bábnak nevezikSulyok Tamás nagyra értékeli a szimpátiatüntetést, a virágokat meg összeszedték