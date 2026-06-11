Magyar Péter: Készülnek a szükséges törvényjavaslatok Sulyok Tamás elmozdításához

sajtótájékoztató;Sulyok Tamás;Tisza-kormány;

2026-06-11 12:28:00 CEST

Az ATV Sulyok Tamás elmozdításáról kérdez. Magyar Péter annyit mondott, hogy erről a tegnapi kormányülésen nem volt szó, de készülnek a szükséges törvényjavaslatot. A miniszterelnök megismételte, az a Sulyok Tamás tiltakozik most az elmozdítása ellen, aki soha nem állt ki a bántalmazott gyerekek, a vegzált civilek, művészek mellett, aki soha nem szólalt fel Orbán Viktor poloskázása miatt, és aki egyébként korábban rendre semmibe vette a Velencei Bizottság ajánlásait.

A jogállam teljes szétverésekor semmit nem szólt, ezért kissé disszonánsnak tartja a köztársasági elnök viselkedését - közölte Magyar Péter.