Magyar Péter: A Master Good nagyon alacsony fizetéseket ad nehéz fizikai munkáért

szigorítás;vendégmunkások;Tisza-kormány;

2026-06-11 12:49:00 CEST

A miniszterelnök szerint az a cégcsoport panaszkodik, amelyik most össze sem tudja adni, mennyi támogatást kapott.

Megfontolják a vendégmunkásról szóló szigorítás átgondolását? – hangzott a következő kérdés. – Olvastam a véleményeket és a fizetett cikkeket is - reagált Magyar Péter. Megjegyezte, a Master Good nagyon alacsony fizetéseket ad nehéz fizikai munkáért. 2011-ben másfél milliárd forint állami támogatást nyert, 2018-ban 3,4 milliárdot, 2022-ben ötmilliárd forint adófizetői támogatást, de a felsorolása szerint számos más alkalommal is részesült támogatásban.

Megjegyezte, az a cégcsoport panaszkodik, aminél most össze sem tudja adni, mennyi támogatást kapott. Megjegyezte, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeiek szerinte nem értenének egyet azzal, hogy nincs magyar munkaerő.