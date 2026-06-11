Magyar Péter: A Master Good nagyon alacsony fizetéseket ad nehéz fizikai munkáért

Megfontolják a vendégmunkásról szóló szigorítás átgondolását? – hangzott a következő kérdés. – Olvastam a véleményeket és a fizetett cikkeket is - reagált Magyar Péter. Megjegyezte, a Master Good nagyon alacsony fizetéseket ad nehéz fizikai munkáért. 2011-ben másfél milliárd forint állami támogatást nyert, 2018-ban 3,4 milliárdot, 2022-ben ötmilliárd forint adófizetői támogatást, de a felsorolása szerint számos más alkalommal is részesült támogatásban.
Megjegyezte, az a cégcsoport panaszkodik, aminél most össze sem tudja adni, mennyi támogatást kapott. Megjegyezte, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeiek szerinte nem értenének egyet azzal, hogy nincs magyar munkaerő.Megjelent a Tisza-kormány rendelete, nem adnak ki több vendégmunkás-tartózkodási engedélyt MagyarországonA Master Good nem építi meg 120 milliárd forintos gyárát, ha nem hozhat be külföldről munkaerőt