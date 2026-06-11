2026. szeptember 30-ig meghosszabbítják a napelemes pályázatok elszámolását

napelem;határidő;hosszabbítás;elszámolás;pályázatok;

2026-06-11 12:39:00 CEST

Foglalkozott a Tisza-kormány a napelemes pályázatokkal is, az elszámolási határidőt szeptember 30-ig meghosszabbították, hogy a megakadt szerződéseket meg lehessen valósítani, be lehessen fejezni - hangzott el a korábban sajtótájékoztatón.

Később Magyar Péter elmondta, rengeteg olyan napelemes pályázattal találkoznak, ahol az előző kormány hanyag módon járt el, például nem történtek meg időben a kifizetések, tönkrementek emiatt kis- és középvállalkozások, kivitelezőcégek. A tárolókapacitásos pályázatokat is át kell tekinteni - közölte.

Lesznek olyan pályázatok, amelyek a Magyar Fejlesztési Bankon keresztül finanszíroznak. Igyekeznek olyan döntéseket hozni, hogy elkerüljék, hogy aztán az OLAF elkezdjen vizsgálódni, illetve támogatást visszakövetelni - mondta Magyar Péter. Néhány ezer pályázat ragadt bent a rendszerben, alapvetően nem a pályázó, hanem az előző kormányzat hibái miatt - tette hozzá Magyar Éva.