Több mint 170 millióval távozott Matolcsy György az MNB-től

Matolcsy György;Magyar Nemzeti Bank;

2026-06-11 13:50:00 CEST

Mivel ilyen sokat fizettek neki, ezért tizenkét éves elnöksége alatt lényegében alig lehetett szabadságon.

Belső vizsgálat indult a Magyar Nemzeti Bankban (MNB), amiért Matolcsy György közel 171 millió forinttal távozott az intézmény éléről - írja a 24.hu.

A portál közérdekűadat-igényléssel kérdezte meg a ma már Varga Mihály vezette MNB-től, hogy a 2013. március 4. és 2025. március 3. között hivatalban lévő korábbi jegybankelnök milyen jogcímeken és mekkora összegeket kapott távozásakor.

A jegybank válasza szerint Matolcsy György két jogcímen részesült kifizetésben. Az MNB-törvény alapján bruttó 48 050 280 forintot kapott annak ellentételezéseként, hogy megbízatása megszűnése után 6 hónapig nem létesíthet munkaviszonyt vagy munkavégzéssel járó más jogviszonyt hitelintézetnél.

Ennél jóval nagyobb tétel volt a szabadságmegváltás: ezen a jogcímen bruttó 122 795 610 forintot fizettek ki neki. A 24.hu szerint az MNB nem közölte, hány nap szabadság megváltásáról volt szó, de a korábbi öt- és hétmillió forintos havi fizetésével számolva ez akár több száz napot is jelenthet. A lap ebből arra következtet, hogy hivatalosan elképzelhető: Matolcsy György egyáltalán nem, vagy csak néhány napot volt szabadságon több mint tízéves elnöki időszaka alatt.

Az intézmény azt is közölte, hogy „az elszámolás vonatkozásában” jelenleg belső vizsgálatot folytat. A válasz szerint „a Magyar Nemzeti Bank új vezetése a jegybank működésének racionalizálása keretében a tavalyi évben felülvizsgálta a szabadságkiadás és -nyilvántartás rendszerét”.

A cikk felidézi, hogy az ügyészségen külön nyomozócsoport vizsgálja az MNB alapítványának százmilliárdos vagyonvesztési ügyét. A Matolcsy család értékes vagyontárgyakat és sportautókat szállított konténerekben Dubajba, miközben több mint egy éve nyomozás zajlik az eltűnt több száz milliárdos jegybanki alapítványi vagyon miatt.

A PADME köré szerveződő hálózatnál az Állami Számvevőszék (ÁSZ) szerint százmilliárdos nagyságrendű, közpénzeket érintő vagyonvesztés történhetett abban az időszakban, amikor Matolcsy György vezette a jegybankot. A volt jegybankelnök nemrég közleményben reagált a vádakra, és azt írta: ha bármely hatóság vizsgálni kívánná az MNB 2013 és 2025 közötti munkáját, ahhoz fenntartások nélkül, teljes körűen hozzájárul. Álláspontja szerint az alapítványi vagyon nem tűnt el, az érték megvan, csak a tőzsdei értéke csalóka, mert a befektetés „hosszú távú küldetés”.