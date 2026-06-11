Magyar Péter üzent, a kekvák kuratóriumainak, nehogy fosztogatni kezdjenek a következő hónapokban

üzenet;fosztogatás; NER;kekva;Tisza-kormány;

2026-06-11 12:14:00 CEST

Csak azt a vagyont veszik vissza, amely amúgy is a magyar államé volt.

Az RTL kérdezett a vagyonvisszaszerzési lehetőségekről is a korrupcióellenes intézkedések keretében. A válasz szerint az állami vagyon visszavételénél egyelőre elsősorban a kekvákról van szó, csak olyan vagyonelemeket vesznek vissza, ami amúgy is az államé volt - mondta Szondi Vanda.

Magyar Péter azt üzente a kekvák kuratóriumainak és azok vezetőinek, hogy olvassák el az új jogszabályt a kekvák megszüntetéséről és tartózkodjanak az alapítványok kifosztásától a következő hónapokban. Az új vagyonvisszaszerzési hivatal a vádhatóság munkáját fogja segíteni.

Balásy Gyula említett cégeit illetően a miniszterelnök elmondta, hogy a végrehajtásoknak megvannak a szabályai, de ezek a vállalatok jellemzően nem csak NER-es intézményeknek tartoznak. – Volt egy polip, ami lenyúlta a pénzt, a többiek pedig elvégezték a kiadott munkát. A kormányfő példaként felidézte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter korábbi észrevételét, miszerint a MÁV-nál a szalvétát is a Lounge-on keresztül kellett beszerezni, mert elkönyvelték marketingeszköznek. "Rajta vagyunk az állami vagyon visszaszerzésén" - fogalmazott a miniszterelnök.