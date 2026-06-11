Magyar Péter üzent, a kekvák kuratóriumainak, nehogy fosztogatni kezdjenek a következő hónapokban

Az RTL kérdezett a vagyonvisszaszerzési lehetőségekről is a korrupcióellenes intézkedések keretében. A válasz szerint az állami vagyon visszavételénél egyelőre elsősorban a kekvákról van szó, csak olyan vagyonelemeket vesznek vissza, ami amúgy is az államé volt - mondta Szondi Vanda.
Magyar Péter azt üzente a kekvák kuratóriumainak és azok vezetőinek, hogy olvassák el az új jogszabályt a kekvák megszüntetéséről és tartózkodjanak az alapítványok kifosztásától a következő hónapokban. Az új vagyonvisszaszerzési hivatal a vádhatóság munkáját fogja segíteni.A Tisza-kormány benyújtotta az uniós források hazahozatalához szükséges törvényjavaslatot„Reméljük, hogy a lehető legrövidebb időn belül az összes kekvát megszüntetik”Akár a Librit is bukhatja a Mathias Corvinus Collegium, aligha van cég, amely pénzt adna a Fidesz káderképzőjének
Balásy Gyula említett cégeit illetően a miniszterelnök elmondta, hogy a végrehajtásoknak megvannak a szabályai, de ezek a vállalatok jellemzően nem csak NER-es intézményeknek tartoznak. – Volt egy polip, ami lenyúlta a pénzt, a többiek pedig elvégezték a kiadott munkát. A kormányfő példaként felidézte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter korábbi észrevételét, miszerint a MÁV-nál a szalvétát is a Lounge-on keresztül kellett beszerezni, mert elkönyvelték marketingeszköznek. "Rajta vagyunk az állami vagyon visszaszerzésén" - fogalmazott a miniszterelnök.Egy egész generáció lett vesztes, a magyar közoktatás egyedüli sikere, hogy még működikKiszivárgott egy videó, amelyben bejelentik Balásy Gyula cégénél a csoportos létszámleépítést