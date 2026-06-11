Elsőfokon fogházbüntetésre ítélte a sápi vonatbaleset vádlottját a bíróság

bíróság;ítélet;Debreceni Törvényszék;Sáp;

2026-06-11 17:00:00 CEST

Az ügyészség súlyosítás, a vádlott és védője felmentés miatt jelentett be fellebbezést.

A Debreceni Járásbíróság ítéletet hirdetett abban az ügyben, amelynek vádlottja elaludt és az általa vezetett tehervonat-szerelvénnyel belerohant egy másik szerelvénybe – közölte a Debreceni Törvényszék.

A tájékoztatás felidézi: a bíróság a 41 éves férfit közérdekű üzem működésének különösen nagy kárt okozó gondatlan megzavarása vétségében és maradandó fogyatékosságot okozó, vasúti közlekedés gondatlan veszélyeztetés vétségében mondta ki bűnösnek.

Ezért 2 év 4 hónap fogházban végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte, valamint 6 évre eltiltotta a vasúti járművezetéstől.

Az ítélet szerint 2023. november 15-én, az éjszakai órákban indult útnak Visontáról Biharkeresztesre tartva az a magánvasút-társaság tulajdonában lévő tehervonat-szerelvény, amelynek mozdonyát a vádlott vezette. A szerelvény egy dízelmozdonyból és 28 tartálykocsiból állt.

A férfi hajnali 4 óra körül Sáp település felé haladva elaludt, ezért a vasútállomásra érve nem vette észre a tehervonatra irányadó tilos jelzést és megállás nélkül nekiütközött az ugyanazon a vágányon várakozó, a sértett által vezetett két személyszállító kocsiból álló személyvonatnak.

A személyvonaton öt utas tartózkodott, akik közül egy ember nyolc napon túl gyógyuló, míg a jegyvizsgáló nyolc napon belül gyógyuló könnyebb sérüléseket szenvedett. A mozdonyvezetőnek az ütközés következtében súlyos, életveszélyes sérülései keletkeztek, melyek részben maradandó fogyatékosság és súlyos egészségromlás hátrahagyásával gyógyultak. A baleset következtében az adott pályaszakaszon a mentési és helyreállítási munkálatok miatt hosszú időn át szünetelt a vasúti forgalom, illetve a közlekedő személyvonatoknál jelentős késések voltak. A vádlott – akinek könnyebb sérülése keletkezett az ütközés során – cselekményével több, a vasúti forgalmi utasításban rögzített szabályt megszegett, amely miatt a baleset bekövetkezett.

A bíró az ítélet indokolása során kifejtette: a bűncselekményt megelőző öt éjszakai szolgálatát a rendelkezésre álló bizonyítékok szerint a férfi önként vállalta. Az orvosszakértői vélemény alapján a balesetet követően diagnosztizált közepes fokú alvási apnoe önmagában nem növelte a hirtelen elalvás kockázatát, annak okaként a szakértő az öt egymás utáni éjszakai szolgálatból eredő alváshiányt valószínűsítette.

A bíró súlyosító körülményként értékelte, hogy a cselekmény egy sértett vonatkozásában maradandó fogyatékosságot okozott, valamint a baleset bekövetkezése miatt több mint 136 millió forint kár keletkezett. Ugyanakkor enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy a vádlott ténybeli beismerő vallomást tett, nem tagadta az elalvást, továbbá azt, hogy büntetlen előéletű, illetve az időmúlást, valamint hogy négy kiskorú gyermek eltartásáról kell gondoskodnia.

Az ítélet nem jogerős, a döntés ellen az ügyészség súlyosítás, míg a vádlott és védője felmentés miatt jelentett be fellebbezést.

Az ügy a Debreceni Törvényszéken folytatódik.