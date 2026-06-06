Lannert Judit megvizsgálja a középiskolai felvételi rendszert, a jelenlegit egyszerűen kegyetlennek tartja

felvételi;közoktatás;Lannert Judit;

2026-06-06 11:49:00 CEST

Szerinte a jelenlegi középiskolai felvételi rendszer csak az elit elkülönülését szolgálja.

Megvizsgálja a középiskolai felvételi rendszert az oktatási miniszter.

Lannert Judit a hvg.hu szemléje szerint a Balzac diáklapnak adott első miniszteri interjújában arról beszélt, hogy a negyedik és hatodik évfolyam utáni felvételi komoly társadalmi probléma. Úgy látja, a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok rendszere nem azt bizonyítja, hogy ezek az iskolák gyorsabban fejlesztik a gyerekeket, hanem azt, hogy eleve jobb hátterű tanulókat válogatnak ki. – Tehát az egésznek tényleg csak annyi az értelme, hogy az elit kiválasztja magát, és biztosítsa az ő pozícióját a társadalomban” - fogalmazott. A miniszter szerint a felvételi a gyerekek és a szülők számára is nagyon kegyetlen rendszer. Felidézte, hogy ő maga is két kilókat fogyott az idegeskedéstől, amikor a gyerekei felvételiztek, és azt is kifogásolta, hogy egyetlen nap háromórás teljesítményen múljon egy ennyire fontos valami.

A csökkenő gyereklétszám miatt szerinte a rendszer célja is egyre kevésbé indokolható. „Ezt a kérdést mindenképpen meg fogjuk vizsgálni” - mondta, hozzátéve, hogy ehhez társadalmi egyeztetésre van szükség, amelyben a fiatalokat is meg kell hallgatni. Az interjúban Lannert Judit a mesterséges intelligencia iskolai használatáról is beszélt. Szerinte ma már előfordul, hogy a pedagógus AI-jal készít tesztet, a gyerek pedig AI-jal oldatja meg, ami kiüresíti a tanulási folyamatot.– Itt teljesen eltűnik a pedagógus és a tanulók közötti folyamat és a gondolkodás folyamata is” - mondta. Úgy látja,

az AI-t csak akkor lehet jól használni, ha a szövegértés és a logikai gondolkodás szintje is magas, különben az AI bekebelez minket.

A miniszter többször visszatért ahhoz a gondolathoz is, hogy „a több az kevesebb”: a magyar gyerekek szerinte szinte a legtöbbet tanulnak Európában, ehhez képest a felmérésekben csak közepes eredményt érnek el. – Itt hihetetlen hibákat, vagy akár bűnöket követünk el a gyerekekkel szemben, mert felesleges munkára kényszerítjük őket, aminek nincsen értelme – fogalmazott. Azt mondta, túl sok a tantárgy és magas az óraszám, miközben rugalmasabb, a gyerekek szempontjait jobban figyelembe vevő tanulásszervezésre lenne szükség.