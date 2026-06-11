Lemondott a KNYF főügyésze az ukrán aranykonvoj miatt

lemondás;Központi Nyomozó Főügyészség;aranykonvoj;

2026-06-11 19:09:00 CEST

Szakmai nézetkülönbségek adódtak.

Beadta a lemondását Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészséget (KNYF) vezető főügyész - értesült a Népszava.

A Legfőbb Ügyészség Kommunikációs és Sajtófőosztálya közleményben erősítette meg az információt. Eszerint Fürcht Pál a június 8-án benyújtott lemondását elsődlegesen az ukrán aranykonvoj-ügyben közte és a KNYF nyomozásának felügyeletét ellátó Legfőbb Ügyészség illetékes szakfőosztálya közötti szakmai nézetkülönbségekkel indokolta.

Mint írták, az ukrán pénzszállítók elfogása kapcsán a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen jogellenes fogvatartás bűntette és más bűncselekmények miatt van folyamatban eljárás. Ezen ügyben egyes nyomozástaktikai kérdésekben - bizonyos nyomozati cselekmények és a gyanúsítottként potenciálisan szóba jöhető személyek kihallgatásának sorrendje miatt - szakmai vita alakult ki a KNYF és a szakfőosztály vezetője között.

A Legfőbb Ügyészség szakfőosztályának szakmai álláspontja szerint

egyes magas beosztású érintettek kapcsán már most megfogalmazódott bűncselekmény megalapozott gyanúja, míg a nyomozó ügyészség az eljárási cselekmények más sorrendjét preferálta.

A tájékoztatás szerint a konfliktushelyzet feloldásaként Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész az illetékes szakfőosztály vezetőjének javaslatára a Legfőbb Ügyészség másik szakmai szervezeti egységét jelölte ki a nyomozás további felügyeletére. Hozzátették, a legfőbb ügyész többször kinyilvánította és írásos utasításba is adta, hogy a nyomozó ügyészségnek az ügy minden szálát ki kell vizsgálnia, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint. A kérdéses nyomozásban a közeljövőben érdemi eredményekre lehet számítani.

Fürcht Pál főügyész vezetői beosztásáról való lemondása egyoldalú nyilatkozat, amely a vonatkozó jogszabály alapján hat hónapon belül lép hatályba. A főügyésznek a nyomozás felügyeleti területen egy legfőbb ügyészségi ügyészi álláshelyet ajánlottak fel - közölték.