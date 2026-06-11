„A közeljövőben elszigeteljük a Krímet” – Robert Brovdi szerint dróncsapásokkal el lehet érni, hogy az oroszok visszavonuljanak a félszigetről

tervek;Krím félsziget;ukrán hadsereg;dróntámadások;orosz-ukrán háború;Robert Brovdi;

2026-06-11 22:22:00 CEST

Az ukrán drónflotta parancsnoka határozottan cáfolta az orosz vádakat, hogy – miképpen valójában ők – Ukrajna is polgári célpontokat támad. Leszögezte, hogy Ukrajna eddig sem csapott le közvetlenül civilekre, és ilyet a jövőben sem tesz.

Az ukrán drónflotta következő haditervéről számolt be meglepő részletességgel a Reutersnek adott interjújában Robert Brovdi, a félig magyar parancsnok, akit a hívójele alapján immár világszerte úgy ismernek, hogy a Magyar. Ahogy egy korábbi, a The Guardiannek adott nyilatkozatában, most is modern, földalatti bunkerkomplexumában beszélt az őt kérdező riporternek. – „A közeljövőben elszigeteljük a Krímet” – mondta Brovdi, aki szerint a cél, hogy rendkívül megnehezítsék a katonai személyzet, a védelmi iparban dolgozók számára, hogy a Krímben, az ideiglenesen megszállt területeken maradjanak, vagy az odavezető útvonalakat, az autópályát használják.

Brovdi közölte, akár egy hónapon belül Ukrajna teljes ellenőrzése alá vonhatnák a Krím félszigethez vezető utakat, így a sztrádát is. A terveket Michael Kofman, a Carnegie Alapítvány Oroszország és Eurázsia programjának vezető munkatársa megerősítette. Szerinte a dróntechnológia fejlődése mindezt lehetővé teszi, ugyanakkor ehhez és az orosz erők visszavonulásra kényszerítéséhez összehangolt szárazföldi offenzívára lenne szükség. Az idő szorít, mert az oroszok elit drónegysége, a Rubicon is előrehaladottan fejleszti a saját drónjait.

Oroszország 2014-ben foglalta el a Krím félszigetet és Kelet-Ukrajna egyes részeit. Mára az ukrán dróntámadások, amelyek az ország orosz megszállás alatt álló részein egyre gyakoribbak, megzavarták a katonai logisztikát és az üzemanyag-ellátást, és a hatóságok májusban kénytelenek voltak bevezetni a jegyrendszert a benzinkutakon. A drónflotta parancsnoka kiemelte, hogy a közepes hatótávolságú harci bevetések száma 28-szorosára nőtt csak ebben az évben, míg az orosz területre irányuló mélycsapások száma csaknem négyszeresére.

Ukrán adatok szerint drónjaik az év első öt hónapjában 174 orosz légvédelmi komplexumot semmisítettek meg, amelyek összértéke csaknem 5,4 milliárd dollár. – Kinyitjuk a kaput, hogy a háború fájdalmát, azt amit minden ukrán város lakói éreznek, az oroszok is érezzék. Hozzátette, hogy Oroszország elmúlt hetekben hangoztatott vádjai ellenére Ukrajna eddig sem csapott le közvetlenül civilekre és civil célpontokra, és nem is fog a jövőben sem.