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GoPróval tanítják a robotokat

Indiában gyári dolgozók fejére szerelt kamerák rögzítik a munkafolyamatokat, hogy az így gyűjtött, úgynevezett egocentrikus adatok segítségével a mesterséges intelligencia megtanulhassa az emberi mozdulatokat.

A kutatók szerint ez jelentős lépés lehet a humanoid robotok fejlesztésében, amelyekből előrejelzések szerint 2050-re akár több mint egymilliárd működhet világszerte. A technológia egyelőre új munkahelyeket teremt, hosszabb távon azonban éppen ezeket a feladatokat automatizálhatja.

A választások óta, azt mondaná az ember, hogy elmúlt a veszély, a Simabőrű hazament a hajtókkal, és elő lehet jönni a bokorból, de én most lettem rosszul. 