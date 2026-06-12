GoPróval tanítják a robotokat

Indiában gyári dolgozók fejére szerelt kamerák rögzítik a munkafolyamatokat, hogy az így gyűjtött, úgynevezett egocentrikus adatok segítségével a mesterséges intelligencia megtanulhassa az emberi mozdulatokat.
képgaléria;mesterséges intelligencia;humanoid robot;
2026-06-12 06:00:00 CEST
Indiában gyári dolgozók fejére szerelt kamerák rögzítik a munkafolyamatokat, hogy az így gyűjtött, úgynevezett egocentrikus adatok segítségével a mesterséges intelligencia megtanulhassa az emberi mozdulatokat.
A választások óta, azt mondaná az ember, hogy elmúlt a veszély, a Simabőrű hazament a hajtókkal, és elő lehet jönni a bokorból, de én most lettem rosszul.