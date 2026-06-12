GoPróval tanítják a robotokat

képgaléria;mesterséges intelligencia;humanoid robot;

2026-06-12 06:00:00 CEST

Indiában gyári dolgozók fejére szerelt kamerák rögzítik a munkafolyamatokat, hogy az így gyűjtött, úgynevezett egocentrikus adatok segítségével a mesterséges intelligencia megtanulhassa az emberi mozdulatokat.

A kutatók szerint ez jelentős lépés lehet a humanoid robotok fejlesztésében, amelyekből előrejelzések szerint 2050-re akár több mint egymilliárd működhet világszerte. A technológia egyelőre új munkahelyeket teremt, hosszabb távon azonban éppen ezeket a feladatokat automatizálhatja.