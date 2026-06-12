Magyar Péter a kormány nevében részvétét fejezte ki az M1-es autópályán elhunytak családjainak

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2026-06-12 08:23:00 CEST

A Győr közelében hajnalban történt balesetben nyolc külföldi állampolgár vesztette életét.

„A kormány nevében őszinte részvétemet fejezem ki az M1-es autópályán hajnalban történt balesetben elhunyt nyolc külföldi állampolgár családjának” – közölte Magyar Péter miniszterelnök péntek reggel a Facebook-oldalán, egyúttal mielőbbi jobbulást kívánt a sérülteknek.

Mint arról beszámoltunk, péntek hajnalban két halálos baleset történt az M1-es autópályán Győr közelében. Egy tehergépkocsi munkagépnek ütközött, a jármű ezt követően kigyulladt, előbbi vezetője életét vesztette. Nem sokkal később egy kisbusz nekiütközött egy, az előző baleset miatt álló tehergépkocsinak. A kisbuszban kilencen utaztak, közülük hét ember a helyszínen meghalt, ketten megsérültek. A rendőrök a Hegyeshalom felé vezető oldalon az érintett útszakaszt a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták, a forgalmat elterelik.