A Tisza-kormány felmentette a titkosszolgálatok vezetőit

Felmentették a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, az Információs Hivatal, az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatóját - közölte egy pénteki bejegyzésében a VSquare újságírója.
Panyi Szabolcs jelezte, hogy a menesztésről szóló információkat több nemzetbiztonsági forrás is megerősítette. Az utódlásról egyelőre nincs információ.
Mint korábban hírt adtunk róla, Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadó stábjában Buda Péter látja el a titkosszolgálatok szakmai felügyeletét.Buda Péter egykori elhárító alezredes lesz a titkosszolgálatok stratégiai felügyelője
Péntek este aztán a Magyar Közlönyben meg is jelent, hogy Magyar Péter kirúgta az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját.Magyar Péter kirúgta négy nagy titkosszolgálat vezetőjét