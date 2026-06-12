A Tisza-kormány felmentette a titkosszolgálatok vezetőit

Magyarország;titkosszolgálat;felmentés;Tisza-kormány;

2026-06-12 11:03:00 CEST

Egyelőre nem tudni, kik vezetik tovább a szervezeteket.

Felmentették a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, az Információs Hivatal, az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatóját - közölte egy pénteki bejegyzésében a VSquare újságírója.

Panyi Szabolcs jelezte, hogy a menesztésről szóló információkat több nemzetbiztonsági forrás is megerősítette. Az utódlásról egyelőre nincs információ.

Mint korábban hírt adtunk róla, Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadó stábjában Buda Péter látja el a titkosszolgálatok szakmai felügyeletét.

Péntek este aztán a Magyar Közlönyben meg is jelent, hogy Magyar Péter kirúgta az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját.