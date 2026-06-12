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Elon Musk az első ember a világon, akinek a vagyona átlépte az ezer milliárd dolláros lélektani határt

Ezt a SpaxeX-részvények sikerének köszönheti a dél-afrikai-amerikai üzletember.

Elon Muskot lett az első ember a világon, akinek a vagyona a Forbes becslése szerint átlépte az ezer milliárd dolláros határt. A dél-afrikai-amerikai üzletember érdekeltségébe tartozó SpaceX pénteken lépett tőzsdére, értéke elérte a részvényenkénti 150 dollárt, maga az űripari vállalat piaci összértéke pedig megközelítette a 2000 milliárd dollárt. A a hivatalos tőzsdei kibocsátás, az IPO rekordösszeget 75 milliárd dollárt hajtott fel még részvényenként 135 dolláros áron. 

A gazdasági portál becslései szerint Elon Musk vagyona péntek reggel 1100 milliárd dollár körül mozgott, csak csütörtök este 188 milliárd dolláros ugrást könyvelhetett el, a SpaceX részvényenként 135 dollárt jegyzett ekkor. A cikk szerint Elon Musk csak az űripari vállalat 38 százalékos tulajdonrésze révén minimum 715 milliárd dollárral rendelkezik, ami 4,8 milliárd SpaceX-részvényből tevődik össze.

A lap felidézi, hogy Elon Musk 2012-ben tűnt fel először a Forbes éves dollármilliárdos listáján. Akkor kétmilliárd dollárja, a világ 634. leggazdagabb embere volt. Innentől kezdve mindössze 9 év kellett neki ahhoz, hogy először a világ leggazdagabb emberévé váljon, az akkori ugrást a Tesla részvényei szárnyalásának köszönhette. Matt Durot, a Forbes vagyonügyi főszerkesztő-helyettese az 1000 milliárd dolláros lélektani határ átlépését úgy értékelte: „Elon Musk vagyona egy olyan mérföldkő, amelyet korábban elképzelhetetlennek tartottak, és rávilágít arra, hogy milyen gyorsan lehet vagyont teremteni egy egyre inkább összekapcsolódó és technológiavezérelt világban.”

Az azonnali hatályú elbocsátások várhatóan 180-190 embert érintenek.