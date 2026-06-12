Elon Musk az első ember a világon, akinek a vagyona átlépte az ezer milliárd dolláros lélektani határt

vagyon;SpaceX;Elon Musk;

2026-06-12 20:34:00 CEST

Ezt a SpaxeX-részvények sikerének köszönheti a dél-afrikai-amerikai üzletember.

Elon Muskot lett az első ember a világon, akinek a vagyona a Forbes becslése szerint átlépte az ezer milliárd dolláros határt. A dél-afrikai-amerikai üzletember érdekeltségébe tartozó SpaceX pénteken lépett tőzsdére, értéke elérte a részvényenkénti 150 dollárt, maga az űripari vállalat piaci összértéke pedig megközelítette a 2000 milliárd dollárt. A a hivatalos tőzsdei kibocsátás, az IPO rekordösszeget 75 milliárd dollárt hajtott fel még részvényenként 135 dolláros áron.

A gazdasági portál becslései szerint Elon Musk vagyona péntek reggel 1100 milliárd dollár körül mozgott, csak csütörtök este 188 milliárd dolláros ugrást könyvelhetett el, a SpaceX részvényenként 135 dollárt jegyzett ekkor. A cikk szerint Elon Musk csak az űripari vállalat 38 százalékos tulajdonrésze révén minimum 715 milliárd dollárral rendelkezik, ami 4,8 milliárd SpaceX-részvényből tevődik össze.

A lap felidézi, hogy Elon Musk 2012-ben tűnt fel először a Forbes éves dollármilliárdos listáján. Akkor kétmilliárd dollárja, a világ 634. leggazdagabb embere volt. Innentől kezdve mindössze 9 év kellett neki ahhoz, hogy először a világ leggazdagabb emberévé váljon, az akkori ugrást a Tesla részvényei szárnyalásának köszönhette. Matt Durot, a Forbes vagyonügyi főszerkesztő-helyettese az 1000 milliárd dolláros lélektani határ átlépését úgy értékelte: „Elon Musk vagyona egy olyan mérföldkő, amelyet korábban elképzelhetetlennek tartottak, és rávilágít arra, hogy milyen gyorsan lehet vagyont teremteni egy egyre inkább összekapcsolódó és technológiavezérelt világban.”