Alkotmánybíróság;Polt Péter;Alaptörvény-módosítás;Sulyok Tamás;

Polt Péter most villámgyors volt, már ki is adta egy előadó alkotmánybírónak az előremenekülő Sulyok Tamás beadványát

Az államfő azt szeretné elérni, hogy az Alkotmánybíróság mondja ki, az elmozdítását lehetővé tevő terv nem valódi Alaptörvény-módosítás.

Sulyok Tamás köztársasági elnök alkotmánybírósági beadványát már kiosztották egy előadó alkotmánybírónak - írja a 444 a testület főtitkárának közlésére hivatkozva.

Az államfő csütörtök délután jelentette be, hogy az eltávolítását célzó tervek miatt az Alkotmánybírósághoz fordul, péntekre pedig az ügy megjelent a testület honlapján a legutóbb indult eljárások között.

Szabó Attila a portál érdeklődésére azt írta: „Az akta szignálásra került.” Nem tudni, hogy az Alkotmánybíróság elnöke, Polt Péter kinek osztotta ki az ügyet, mert az eljárásnak ebben a szakaszában az előadó alkotmánybíró neve nem nyilvános. Arra sem válaszolt, mikor döntött erről Polt Péter. A 444 szerint a beadványt a jelek alapján kiemelten kezelik, mert az elmúlt tíz napban indult ügyek listáján több olyan eljárás is szerepel, amelynél az első irat május végén érkezett, a lista végén pedig februári és márciusi ügyek is vannak.

Sulyok Tamás azt kéri az Alkotmánybíróságtól, hogy tisztázza: az alaptörvény-módosítás fogalmába tartozhatnak-e olyan aktusok, amelyek nem általános, hanem egyedi helyzetek rendezésére irányulnak. A beadványban azzal érvel, hogy az elmúlt hónapok politikai nyilatkozatai közjogi méltóságok elmozdítását célzó, egyedi helyzeteket rendező alaptörvény-módosítások lehetőségét vetik fel.

Az Alkotmánybíróság honlapján közzétett kérdések alapján az államfő azt próbálja elérni, hogy a testület mondja ki: amit a kormány tervez, az valójában nem alaptörvény-módosítás, ezért megsértené az Alaptörvényben szereplő eljárási követelményeket. A lap értelmezése szerint ez teremthetne mozgásteret a módosítás megállítására.

Polt Péter előremenekül a döntéssel, Magyar Péter miniszterelnök még a Tisza győzelmével záruló parlamenti választás éjszakáján, április 12-én vette elő újra azt a kampányban már hangoztatott ötletet, hogy közjogi méltóságok és más állami vezetők – ahogy ő fogalmazott, Orbán Viktor bábjai – távozzanak a hivatalukból. Tisztség vagy név szerint a Kúria, az Alkotmánybíróság, a Gazdasági Versenyhivatal, az Országos Bírói Hivatal, az Állami Számvevőszék és a Médiahatóság elnöke mellett Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészt és Sulyok Tamás köztársasági elnököt is lemondásra szólította fel.

Korábban büntetőeljárás indult ellene, amely azt követően szűnt meg, hogy csaknem kétmillió forintot fizetett a sértetteknek.