Polt Péter most villámgyors volt, már ki is adta egy előadó alkotmánybírónak az előremenekülő Sulyok Tamás beadványát

Alkotmánybíróság;Polt Péter;Alaptörvény-módosítás;Sulyok Tamás;

2026-06-12 17:19:00 CEST

Az államfő azt szeretné elérni, hogy az Alkotmánybíróság mondja ki, az elmozdítását lehetővé tevő terv nem valódi Alaptörvény-módosítás.

Sulyok Tamás köztársasági elnök alkotmánybírósági beadványát már kiosztották egy előadó alkotmánybírónak - írja a 444 a testület főtitkárának közlésére hivatkozva.

Az államfő csütörtök délután jelentette be, hogy az eltávolítását célzó tervek miatt az Alkotmánybírósághoz fordul, péntekre pedig az ügy megjelent a testület honlapján a legutóbb indult eljárások között.

Szabó Attila a portál érdeklődésére azt írta: „Az akta szignálásra került.” Nem tudni, hogy az Alkotmánybíróság elnöke, Polt Péter kinek osztotta ki az ügyet, mert az eljárásnak ebben a szakaszában az előadó alkotmánybíró neve nem nyilvános. Arra sem válaszolt, mikor döntött erről Polt Péter. A 444 szerint a beadványt a jelek alapján kiemelten kezelik, mert az elmúlt tíz napban indult ügyek listáján több olyan eljárás is szerepel, amelynél az első irat május végén érkezett, a lista végén pedig februári és márciusi ügyek is vannak.

Sulyok Tamás azt kéri az Alkotmánybíróságtól, hogy tisztázza: az alaptörvény-módosítás fogalmába tartozhatnak-e olyan aktusok, amelyek nem általános, hanem egyedi helyzetek rendezésére irányulnak. A beadványban azzal érvel, hogy az elmúlt hónapok politikai nyilatkozatai közjogi méltóságok elmozdítását célzó, egyedi helyzeteket rendező alaptörvény-módosítások lehetőségét vetik fel.

Az Alkotmánybíróság honlapján közzétett kérdések alapján az államfő azt próbálja elérni, hogy a testület mondja ki: amit a kormány tervez, az valójában nem alaptörvény-módosítás, ezért megsértené az Alaptörvényben szereplő eljárási követelményeket. A lap értelmezése szerint ez teremthetne mozgásteret a módosítás megállítására.

Polt Péter előremenekül a döntéssel, Magyar Péter miniszterelnök még a Tisza győzelmével záruló parlamenti választás éjszakáján, április 12-én vette elő újra azt a kampányban már hangoztatott ötletet, hogy közjogi méltóságok és más állami vezetők – ahogy ő fogalmazott, Orbán Viktor bábjai – távozzanak a hivatalukból. Tisztség vagy név szerint a Kúria, az Alkotmánybíróság, a Gazdasági Versenyhivatal, az Országos Bírói Hivatal, az Állami Számvevőszék és a Médiahatóság elnöke mellett Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészt és Sulyok Tamás köztársasági elnököt is lemondásra szólította fel.