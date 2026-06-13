Orbán Viktor fejében nincs változás, szerinte négy hadtest állt szemben a Fidesszel a parlamenti választás előtt

Fidesz;Orbán Viktor;

2026-06-13 10:32:00 CEST

Magyarországnak fantasztikus 16 éve volt.

„A döntő tényező a velünk szemben manőverező négy ellenséges hadtest ereje és összehangolt támadása volt. Soros-világ + Brüsszel + ukránok + multinacionális cégek = vereség” – annak a röpiratnak a tanúsága szerint, amely szombat reggel jelent meg a Fidesz honlapján, Orbán Viktor fejében nincs változás, a volt miniszterelnök két hónappal a Fidesz látványos parlamenti választási veresége után is ugyanazt a háborús pszichózist akarja gerjeszteni, amellyel kudarcot vallott a megméretésen.

A Küldetés című dokumentumban Orbán Viktor megállapítja, a 16 kormányon töltött év alatt folyamatos küzdelmet kellett folytatnunk azokkal a külső erőkkel szemben, amelyek alárendelt helyzetbe akarták szorítani Magyarországot, miközben a A magyarok országának szabad és szuverén országnak kell lennie. Szerinte Magyar Péter vezetésével most „egy liberális brüsszeli helytartó kormány” lépett hatalomba, de a Fidesz-KDNP, az utolsó rendszerváltó párt, soha nem fogják feladni. „Magyarországnak fantasztikus 16 éve volt. Emelkedő pályán haladt, felélesztette a nemzeti kultúra még életképes, szigetszerű alkotóerejét, visszaadta az istenhívő közösségek elismerését, bevezette a zéró toleranciát a terebélyesedő európai antiszemitizmus idején, végrehajtotta a nemzetegyesítést, szilárd anyaországot állított a megmaradásért hősiesen küzdő külhoni magyarok mögé. A 16 év visszaadta az önbecsülésünket is” – méltatta a saját kormányzását a volt miniszterelnök.

Orbán Viktor elég nagyvonalúan elfeledkezik arról, hogy a 2010 és 2026 között hatalmon lévő négy kormánya alatt leépült az oktatás, a demokratikus intézményrendszer és az egészségügy is. Az a szó, hogy egészségügy és hogy oktatás mindössze 1-1 alkalommal szerepel a szövegben.

„Megvédtük az egybiztosítós, állami és ingyenes hálapénzmentes egészségügyet”

„Legalább ilyen rejtélyes, hogy a nemzeti oldal keresztény szárnyából és a keresztény elit középiskoláiból szemet szúróan sokan leváltak rólunk, és a liberális, progresszív, európai föderalista politikai táborhoz csatlakoztak. Holott tudniuk kellett, hogy ott ők csak a hasznos idióták lehetnek, akik tapsolhatnak az új progresszív oktatáspolitikához, a keresztények kiszorításához a kulcspozíciókból, valamint a gender- és woke-ideológia hivatalos rangra emeléséhez”

– hangzik a két szövegrész.

Ami a jövőt illeti, úgy tűnik, Orbán Viktor szakítani akar az értelmiséggel, legalábbis tesz egy kis beismerő vallomást, hogy nem akar gondolkodni többé: „Ismerve a magyar szellemi és gazdasági elit fogyatékosságait, hübriszét és anyagelvűségét, azt kell feltételeznünk, hogy a nemzeti oldal visszaerősödése nem innen, hanem a jobboldal népi és szociális szárnyaiból indul majd el” – rögzítette a bukott magyar kormányfő a Fidesz szombati tisztújító kongresszusa előtt.