Magyar Péter: Kárpátaljai magyarokat fenyegetett az Orbán-kormány, hogy Vitnyéden ötmilliárd forintból migránstábort alakítson ki

Orbán Viktor és kormánya éveken keresztül a migráció ellen harcolt, miközben kormányzati dokumentumok, kormányülésen hozott döntések igazolják, hogy a Fidesz migránstábort akart építeni az osztrák határhoz közelim helyszínen, Vitnyéd-Csermajorban – jelentette be szombat reggeli rendkívüli sajtótájékoztatóján Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, hogy legalább négy kormányülésen tárgyaltak az Európai Bíróság ítélete után, hogy előbb száz, majd később 200 illegális migráns befogadására alakalmas tábort létesítenek a Győr-Moson-Sopron megyei településen, öt kilométerre a lakott területektől.
A kormányfő kiemelte, hogy az Európai Bíróság súlyos, 2024 június 13-i, a tranzitzónákkal kapcsolatos elmarasztaló, súlyos, 200 millió eurós büntetésével, majd napi egymillió eurós bírsággal járó ítélete után abban az évben az augusztus 21-i kormányülés először hangzott el és írták le a vitnyédi migránstábor megnyitásának tervét.Mindenki hallgat vagy egyszerűen semmit nem tud, de úgy tűnik, migránstábor épül Vitnyéd mellettMagyarország már 322 milliárd forintot bukott, az EU most is levon napi egymillió eurót az Orbán-kormány menekültpolitikája miatt
A Magyar-korormány birtokában lévő jegyzőkönyvek szerint leírták, hogy „2026-ra szükséges migrációval kapcsolatos politikai konfliktust kiélezni”, azaz a választás évében a szavazókat ezzel befolyásolni. – Ezzel egy időben lépett hatályba a lakhatási támogatás megszüntetése a kárpátaljai magyarok részére, és meg kezdődött az Ukrajnából menekültek kiszorítása, Vitnyéden csaknem száz magyar köztük nagyon sok gyermekkel, közölték, vagy önként, haladéktalanul elhagyják az ingatlant, vagy visszazsuppolják őket Ukrajnába.Ennyit a megújulásról: borítékolható, hogy Orbán Viktor marad a Fidesz élén
A miniszterelnök korábbi Facebook-posztja szerint a Fidesz tisztújító kongresszus okafogyottá válik, mert azok az emberek, akik az utóbbi évtizedek legnagyobb politikai átverésében részt vettek, nem képviselhetik a magyarokat a jövőben. A sajtótájékoztatón a migrációs hazugságot alátámasztó dokumentumrészleteken túl bemutatott egy ábrát egy bejátszott videórészlet mellett, amely felidézte, hogy Orbán Viktor és más fideszes politikusok – Menczer Tamás, Gyopáros Alpár, Rétvári Bence – gőzerővel tagadják, hogy migránstábort akartak volna építeni. A volt kormányfő az Európai Parlamentben még röhögcsélt is ezen.
Az ábra beszédes, mert az Európai Bíróság Magyarországra nézve súlyos 2024. június 13-i döntése után július 7-én, 25-én, majd augusztus 21-én és szeptember 11-én kormányülések foglalkoztak a bírságok, illetve a migránstábor kialakításának ügyével, eközben augusztus 30-án Pintér Sándor belügyminiszter már a teendőket vitatja meg a tárcánál tartott egyeztetésen a rendészeti terület valamennyi szereplőjével, szeptember 3-án az első sajtóhírek jelennek meg Vitnyédről, szeptember 9-én kiderült, hogy rendőrök őrzik a vitnyédi kerítést, néhány napra rá, 13-án Magyar Péter, aki akkor EP-képviselő hívta fel a közvélemény figyelmét a témában, 23-án pedig az érintett település lakói demonstráltak, tiltakoztak a felépítendő migránstábor ellen.
A tüntetés után három nappal, szeptember 26-án Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter az MTI-nek telefonon nyilatkozva közölte, hogy Vitnyéden semmilyen menekülttábor nem lesz, a kormánynak ilyen terve nincs. „Diákok számára nyári táboroztatás lehet: egy soproni és egy győri iskolának, ahol rendészeti oktatás zajlik, lesz valószínűleg nyári tábora Vitnyéden a jelenlegi tervek szerint” – állította akkor a Fidesz jelenlegi frakcióvezetője, miközben a kabinet olyan alternatívákról tárgyalt, hogy nyílt vagy zárt legyen-e a tábor, és mire készüljenek, ha az osztrákok tiltakozni fognak.
Magyar Péter kijelentette, hogy hétfőn az Országgyűlésben ugyancsak részleteket osztanak meg arról, hogy miként dolgozott az Orbán-kormány a Fidesz által folyamatosan támadott migrációs paktum végrehajtásán. A sajtótájékoztatón bemutatott és hivatkozott dokumentumokat el lehet olvasni a Tisza-kormány honlapján.Mintha két Fidesz jönne létre, Gulyás Gergely feltűnően más stílust képvisel a szélsőjobb felé tartó Orbán ViktornálAlapszabályt módosíthat a Fidesz, az önkormányzatokhoz igazítanák a párt működését