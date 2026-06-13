Magyar Péter: Kárpátaljai magyarokat fenyegetett az Orbán-kormány, hogy Vitnyéden ötmilliárd forintból migránstábort alakítson ki

politika;Orbán-kormány;Orbán Viktor;átverés;tisztújítás;Fidesz-kongresszus;Magyar Péter;

2026-06-13 10:13:00 CEST

A Győr-Moson-Sopron megyei településen elszállásolt kapó kárpátaljai magyarokat visszaküldéssel fenyegették meg, ha nem távoznak önként. A miniszterelnök az utóbbi évtizedek legnagyobb politikai átverése volt a Fidesz migrációs politikája.

Orbán Viktor és kormánya éveken keresztül a migráció ellen harcolt, miközben kormányzati dokumentumok, kormányülésen hozott döntések igazolják, hogy a Fidesz migránstábort akart építeni az osztrák határhoz közelim helyszínen, Vitnyéd-Csermajorban – jelentette be szombat reggeli rendkívüli sajtótájékoztatóján Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, hogy legalább négy kormányülésen tárgyaltak az Európai Bíróság ítélete után, hogy előbb száz, majd később 200 illegális migráns befogadására alakalmas tábort létesítenek a Győr-Moson-Sopron megyei településen, öt kilométerre a lakott területektől.

A kormányfő kiemelte, hogy az Európai Bíróság súlyos, 2024 június 13-i, a tranzitzónákkal kapcsolatos elmarasztaló, súlyos, 200 millió eurós büntetésével, majd napi egymillió eurós bírsággal járó ítélete után abban az évben az augusztus 21-i kormányülés először hangzott el és írták le a vitnyédi migránstábor megnyitásának tervét.

A Magyar-korormány birtokában lévő jegyzőkönyvek szerint leírták, hogy „2026-ra szükséges migrációval kapcsolatos politikai konfliktust kiélezni”, azaz a választás évében a szavazókat ezzel befolyásolni. – Ezzel egy időben lépett hatályba a lakhatási támogatás megszüntetése a kárpátaljai magyarok részére, és meg kezdődött az Ukrajnából menekültek kiszorítása, Vitnyéden csaknem száz magyar köztük nagyon sok gyermekkel, közölték, vagy önként, haladéktalanul elhagyják az ingatlant, vagy visszazsuppolják őket Ukrajnába.

A miniszterelnök korábbi Facebook-posztja szerint a Fidesz tisztújító kongresszus okafogyottá válik, mert azok az emberek, akik az utóbbi évtizedek legnagyobb politikai átverésében részt vettek, nem képviselhetik a magyarokat a jövőben. A sajtótájékoztatón a migrációs hazugságot alátámasztó dokumentumrészleteken túl bemutatott egy ábrát egy bejátszott videórészlet mellett, amely felidézte, hogy Orbán Viktor és más fideszes politikusok – Menczer Tamás, Gyopáros Alpár, Rétvári Bence – gőzerővel tagadják, hogy migránstábort akartak volna építeni. A volt kormányfő az Európai Parlamentben még röhögcsélt is ezen.

Az ábra beszédes, mert az Európai Bíróság Magyarországra nézve súlyos 2024. június 13-i döntése után július 7-én, 25-én, majd augusztus 21-én és szeptember 11-én kormányülések foglalkoztak a bírságok, illetve a migránstábor kialakításának ügyével, eközben augusztus 30-án Pintér Sándor belügyminiszter már a teendőket vitatja meg a tárcánál tartott egyeztetésen a rendészeti terület valamennyi szereplőjével, szeptember 3-án az első sajtóhírek jelennek meg Vitnyédről, szeptember 9-én kiderült, hogy rendőrök őrzik a vitnyédi kerítést, néhány napra rá, 13-án Magyar Péter, aki akkor EP-képviselő hívta fel a közvélemény figyelmét a témában, 23-án pedig az érintett település lakói demonstráltak, tiltakoztak a felépítendő migránstábor ellen.

A tüntetés után három nappal, szeptember 26-án Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter az MTI-nek telefonon nyilatkozva közölte, hogy Vitnyéden semmilyen menekülttábor nem lesz, a kormánynak ilyen terve nincs. „Diákok számára nyári táboroztatás lehet: egy soproni és egy győri iskolának, ahol rendészeti oktatás zajlik, lesz valószínűleg nyári tábora Vitnyéden a jelenlegi tervek szerint” – állította akkor a Fidesz jelenlegi frakcióvezetője, miközben a kabinet olyan alternatívákról tárgyalt, hogy nyílt vagy zárt legyen-e a tábor, és mire készüljenek, ha az osztrákok tiltakozni fognak.

Magyar Péter kijelentette, hogy hétfőn az Országgyűlésben ugyancsak részleteket osztanak meg arról, hogy miként dolgozott az Orbán-kormány a Fidesz által folyamatosan támadott migrációs paktum végrehajtásán. A sajtótájékoztatón bemutatott és hivatkozott dokumentumokat el lehet olvasni a Tisza-kormány honlapján.