Ennyit a megújulásról: borítékolható, hogy Orbán Viktor marad a Fidesz élén

A tervek szerint Orbán Viktor nem kap kihívót a pártelnöki posztért, de a volt kormányfő egyelőre csak egy évre vállalja a megbízatást. Bár a választási vereség után azt terjesztették, hogy lemondását a Fidesz választmánya utasította el, a Népszava pártbéli forrásai szerint ez érdemben nem történt meg, valójában nem is szavaztak róla.
A szombati kongresszus mégsem teljesen lefutott, hiszen Orbán Viktor várható újraválasztása mellett alapszabály-módosításról is döntenek. Ennek értelmében megszüntetik a választókerületi elnökök rendszerét. Helyükre a jövőben 21 megyei elnök lépne, akik a párt új elnökségének is tagjai lesznek. Rajtuk kívül négy alelnöki pozíció vár betöltésre, ám egyelőre nem tudni, kik ambicionálják ezeket. A parlamenti frakcióvezető - Gulyás Gergely - és az országos választmány elnöke - Kövér László - az eddigi gyakorlathoz híven tagjai maradnak az elnökségnek.Úgy tűnik, Orbán Viktor túlélésre játszik a megújulás helyett, igazából nem is szavaztak a lemondásáról a Fideszben
Az már a kongresszus előtt kiderült, hogy Orbán Viktor új munkacsoportokat hoz létre a pártban. Navracsics Tibort az önkormányzati tagozat megszervezésére kérte fel, míg a fideszeseknek jogi segítséget ígérő Védvonalat Czunyiné Bertalan Judit vezeti. A biztonságpolitikai műhelyet Orbán Vidoven Árpádra bízta, a Fidesz Európa Klubját pedig Bóka János alakítja ki.Alapszabályt módosíthat a Fidesz, az önkormányzatokhoz igazítanák a párt működésétOrbán Viktor Navracsics Tibort is beveti a Fidesz megújításában
Érdemi megújulásra mindenképp szükség lesz, hiszen a Závecz Research legutóbbi kutatása szerint a biztos pártválasztók körében a Tisza 73, a Fidesz viszont csak 20 százalékon áll, azaz a Tiszának nagyjából 4,4 millió szavazója van, miközben a Fidesznek 1,4 millió. Ez óriási visszaesés az utóbbi két hónapban a volt kormánypártnál, amely április 12-én listán bő 2,4 millió voksok gyűjtött. Hasonló adatokat mért májusban a Publicus Intézet, aztán a 21 Kutatóközpont is, előbbinél 70:23, utóbbinál 71:21 az arány a két párt között.Tisza 73, Fidesz 20 százalék a biztos szavazók között, Orbán Viktor pártja nagyjából egymillió szavazót veszített a parlamenti választás ótaA Závecznél is 73 százalékon áll a Tisza a biztos pártválasztók körében, a Fideszt mindössze 20 százalék támogatja