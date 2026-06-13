Gulyás Gergely szerint a vitnyédi migránstáborral az EU-t akarták átverni, Magyar Péter szerint a Fidesz inkább csak távozzon a magyar közéletből

Orbán Viktor;reakciók;Fidesz-kongresszus;Magyar Péter;

2026-06-13 18:30:00 CEST

Amíg a Fidesz-kongresszuson elhangzott beszédek nem szították fel túlságosan a kedélyeket, a vitnyédi migránstáborról napvilágot látott dokumentumok annál inkább. Toroczkai László Magyar Péternek szegezte a kérdést, hogy az uniós forrásokért végrehajtja-e a migrációs paktumot.

Orbán Viktor túszul ejtette a Fideszt, megakadályoz mindenféle felelősségvállalást és megújulást. Úgy beszélt, mint az MSZMP főtitkára, és ugyanoda löki a pártját is – jelezte tömören a Facebook-oldalán Magyar Péter, hogy mit gondol az ellenzéki párt szombati tisztújító kongresszusán elhangzottakról. A fideszes rendezvény el sem kezdődött, amikor Magyar Péter reggeli sajtótájékoztatóján bemutatott dokumentumok felszították az indulatokat a volt kormánypártiak sorában. A miniszterelnök nyilvánosságra hozta ugyanis, hogy korábban hiába tagadták, mégis volt kormánydöntés 2024-ben a sokat bírált uniós migrációs paktum végrehajtásáról, arról, hogy több száz fős migránstábort építenek 5 milliárd forint közpénzből a Győr-Moson-Sopron megyei Vitnyéd lakott részeitől alig 5 kilométerre.

Lapunk is beszámolt a kormányfő rendkívüli sajtótájékoztatójáról. A hvg az előző miniszterelnöknek a kongresszus előtti rövid nyilatkozatát idézte, amely szerint Orbán Viktor úgy reagált Magyar által bemutatott dokumentumokra, hogy szerint Magyarországon nincs semmilyen menekülttábor, nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték. Azt a ma már ellenzéki politikus nem hozta szóba, hogy a 2016. október 2-án megtartott migrációs népszavazás a nagy többség ellenére érvénytelen lett, tehát a magyarok nem döntöttek el semmit.

Az ügyben a Fidesz-kongresszust megelőzően Gulyás Gergely fideszes frakcióvezető találta mondani, hogy valóban volt valamilyen terv Vitnyédre, de ez csak azért jött létre, hogy átverjék az Európai Uniót. Orbán Viktor is, azonban finomítva, megjegyezte: – Ne azt a szót használjuk, hogy becsapjuk, hanem hívjuk úgy, hogy kitaktikázzuk. Magyar Péter sem volt rest, és Facebook-posztban rekontrázott. – Azt mondják, hogy csak trükköztek az Európai Unióval, amikor migránstábort építettek 2024-ben. Mint a bolti tolvaj, aki a lebukása után azt mondja, hogy csak trükközni próbált – jegyezte meg maró gúnnyal. a miniszterelnök.

A miniszterelnök egy külön Facebook-videóban is felhívta a figyelmet a vitnyédi botrányra. Ahogy fogalmazott, Orbán Viktor és társai minden magyart át akartak verni, belehazudtak a saját szavazóik szemébe is. Szerinte csak a Tisza és a civilek határozott fellépésének köszönhető, hogy végül suttyomban elálltak a tervüktől. – Mára kiderült, hogy a Fidesz vezetői és volt miniszterei teljesen alkalmatlanok és méltatlanok Magyarország képviseletére. Távozniuk kell a közéletből! – szólította fel az érintetteket Magyar Péter.

Ma olyan bizonyítékokat mutatott be Magyar Péter a vitnyédi titkos migránstáborról, amelyek tartalmát már 2024-ben is ismertük. Igen, a Fidesz-kormány hazudott nekünk a parlamentben is, amikor annak idején azt válaszolták a kérdéseinkre, hogy nem migránstábor, hanem diáktábor épül Vitnyéden – írta az X-profilján Toroczkai László, a Mi Hazánk elnök-frakcióvezetője. Állítása szerint az ügyet két évvel ezelőtt a Mi Hazánk robbantotta ki, ők tüntettek a terv ellen a helyszínen, nem pedig a Tisza párt.

Toroczkai László ugyanakkor a jelenlegi kormányt is bírálta, felidézve, hogy amikor múlt pénteken a migrációs paktum ellen tüntettek, akkor a miniszterelnök azt írta, hogy a Mi Hazánk ezzel a hamarosan érkező uniós pénz ellen tüntettek. – Akkor mégis volt olyan feltétel, hogy a migrációs paktumot végre kell hajtani? Addig nem nyugszom, ameddig Magyar Péter ezekre a kérdésekre nem ad nekem konkrét választ, mert ettől is függ Magyarország jövője – közölte a parlamentbe bejutott harmadik párt vezetője.