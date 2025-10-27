A zenész korábban már a kötcsei polgári pikniken is megjelent.
Kovács Péter váratlan őszinteségi rohamot kapott a nagyobbik kormánypárt kongresszusán.
A kormányfő szerint a Fidesz politikájával azok is jól járnak, akik nem rájuk szavaztak.
Az EP-képviselő a miniszterséget vállaló Novák Katalin helyét vette át.
1472 küldött 800 településről érkezett azért a Hungexpóba, hogy szavazzon a nagyobbik kormánypárt alelnökeire és elnökére. Rajtuk kívül még mintegy hatszáz meghívott vendéget vártak a szervezők - köztük diplomatákat, tudósokat, művészeket és sportolókat. Hollik István korábban azt hangsúlyozta, hogy az eseményen minden járványügyi szabályt betartanak, a résztvevők mindegyike be van oltva. Orbán Viktor délután fogja majd elmondani beszédét.
A miniszterelnök-helyettes szerint Márki-Zay Péter Gyurcsány és Gyurcsányné marionett figurája.
Mivel az esemény tömegrendezvénynek számít, így csak a járványügyi szabályok maximális betartása mellett választhatják meg újra a Fidesz elnökének Orbán Viktort.
A jelenlegi miniszterelnök beszéde csupán egy újabb gyenge próbálkozás volt arra, hogy elfedje: kormányzása képtelen a 21. század problémáit kezelni - reagált a Lehet Más a Politika (LMP) miniszterelnök-jelöltje a Fidesz vasárnapi kongresszusán elhangzottakra.
Listen To Your Heart orrvérzésig, egymás dicsérete a végtelenségig, és Orbán Viktor újraválasztása – ez volt a Fidesz XXVII. tisztújító kongresszusa.
A Fidesz azt üzente vasárnapi kongresszusával Magyarországnak, hogy folytatni akarják a kormányzást, és ha újra hatalomra kerülnek, "marad a lopás és a problémákat elfedő gyűlöletpropaganda" - reagált az MSZP vasárnap a Fidesz kongresszusán elhangzottakra, hangsúlyozva: az ellenzék történelmi felelőssége, hogy teljes körű megállapodásra jusson a kormánypárttal szemben.
Orbán Viktort - nem meglepő módon - újraválasztották pártelnökké a 2018-as választás előtti utolsó Fidesz-kongresszuson, ahol a miniszterelnök magához képest is gyűlöletkeltő beszédet mondott.
Orbán Viktor feltöltött egy videót a Facebookra, amin az látható, hogyan fogadták a Fidesz-kongresszus résztvevői a Hungexpón. A bejelentkezés enyhén szólva is kínosra sikeredett. Előre szólunk, hogy a rajongók gyűrűjében szerénykedést tettető miniszterelnök látványa olvasóink számára felkavaró lehet!
Semmiképp sem állítom, hogy a Fidesz és a főváros és a főpolgármester között súrlódásmentes lenne az együttműködés - a szokásos kormánypropaganda szövegeken túl talán Tarlós István főpolgármester eme mondata volt a legerősebb a 2018-as választás előtti utolsó Fidesz-kongresszuson, ahol Orbán Viktort természetesen újraválasztották pártelnökké. Ám a miniszterelnököt sem kellett félteni, magához mérten is meglepően gyűlöletkeltő beszédet mondott. A kormányfő lényegében Sorost tette felelőssé mind a terrorizmusért, mind a nők elleni erőszakért, mind az antiszemitizmus erősödéséért.
A fiatalok aktivizálását, megszólítását tartja az egyik legfontosabb feladatnak Kubatov Gábor, akit a Fidesz vasárnapi tisztújító kongresszusán a kormánypárt alelnökévé választottak. A pártigazgató megválasztása után beszélt a kötelező betelepítési kvóta elleni petíciójukról is, amelyet már több mint 1,5 millióan írtak alá. Ez szerinte egyértelmű kiállás az Orbán Viktor miniszterelnök által képviselt álláspont mellett.
Új helyszínen, Kőbányán, az egykori BNV területén gyűlnek össze vasárnap a Fidesz kongresszusi küldöttei, hogy a kihívó nélküli pártelnököt újraválasszák és három alelnököt lecseréljenek. Azért nem a Millenárison tartják az eseményt, mert a korábbinál több vendéget hívtak meg, hogy megmutassák, milyen erősek, mennyi embert érdekel a politikájuk. Orbán Viktor a menekültválságról, illetve a terrorizmusról beszél majd, és várhatóan a beszédeiből készült kampányvideót is levetítik.
Szokás szerint akkreditált a Hócipő fotósa a most vasárnapi Fidesz-kongresszusra, ám részvételi szándékukat jelző levelükre nemleges válasz érkezett – tájékoztatta lapunkat a szerkesztőség. Mivel az elutasítás nem tartalmazott indoklást, telefonon felkeresték a Fidesz regisztrációt intéző munkatársát, aki közölte a lap fotósával, hogy a kérelmeket „egyedileg bírálják el”, s a Hócipő esetében „felsőbb utasításra”, indoklás nélkül nem fogadhatták be ezt.
A Fidesz decemberi kongresszusán mutatják majd be Orbán Viktor többnyelvű, a menekültválságról szóló kampányvideóját – tudta meg az Origo. Ráadásul a rendezvény nem a Millenárison lesz.
A Fidesz vezetése december 6-ára halasztotta a párizsi terrortámadás miatt elhalasztott tisztújító kongresszust - értesült a VS.hu.
Pontos forgatókönyv szerint zajlott volna vasárnap a Fidesz sorrendben 26., tisztújító kongresszusa. Orbán Viktornak ezúttal sem lesz kihívója, és bár három új alelnököt is megválasztanak majd a küldöttek, hiszen Lázár János, Kósa Lajos, valamint Pokorni Zoltán leköszön, a résztvevők számára annyi izgalom sem marad, hogy ezért a három posztért legalább négy ember induljon, így formálissá válik a voksolás. Az is tudható, hogy a kongresszus politikai nyilatkozatot fogad el az uniós migrációs kvóták ellen, az egyetlen nyitott kérdés, Orbánt már most vagy csak később lesz-e ismét a párt hivatalos miniszterelnök-jelöltje.