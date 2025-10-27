„Meglepetés” a Fidesz-kongresszuson - Újraválasztották Orbán Viktort

Semmiképp sem állítom, hogy a Fidesz és a főváros és a főpolgármester között súrlódásmentes lenne az együttműködés - a szokásos kormánypropaganda szövegeken túl talán Tarlós István főpolgármester eme mondata volt a legerősebb a 2018-as választás előtti utolsó Fidesz-kongresszuson, ahol Orbán Viktort természetesen újraválasztották pártelnökké. Ám a miniszterelnököt sem kellett félteni, magához mérten is meglepően gyűlöletkeltő beszédet mondott. A kormányfő lényegében Sorost tette felelőssé mind a terrorizmusért, mind a nők elleni erőszakért, mind az antiszemitizmus erősödéséért.