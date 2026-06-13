Orbán Viktor: Mire lehullanak a falevelek, a megújult Fidesznek készen kell állnia

ellenzék;Orbán Viktor;vereség;kormánypárt;feladat;Fidesz-kongresszus;Választás 2026;

2026-06-13 12:45:00 CEST

A Fidesz elnöke, korábbi miniszterelnök némi önkritika után a saját kampányából ismert erőszakot, a gyűlöletkeltés vádját a mostani kormányra vetítette, azt pedig a „külföldről vezényelt algoritmusoknak” tulajdonítja, hogy a pártja vereséget szenvedett a parlamenti választáson.

Én nem adom fel, soha, soha soha, én soha sem adom fel – biztatta Orbán Viktor a Fidesz szombati tisztújító kongresszusán megjelenteket két hónappal a korábbi kormánypárt óriási választási veresége után. Az 1988 tavaszán megalakult pártnak ez a 32. kongresszusa, és 1994 óta nem éltek meg ilyen nagy visszaesést, amely 2026. április 12-én érte őket. A párttagokat „régi és új bajtársaknak” nevezte, ahogy azt jellemzően a fegyveres testületekben szokás, majd megállapította, hogy ez a kongresszus most nem ünnep az ő politikai közössége számára, hanem a munkáról szól. Egyben ismét rögzítette, hogy súlyos vereséget szenvedtek.

A volt miniszterelnök patetikus megfogalmazása szerint ugyanakkor meg kell mutatniuk az erejüket, őrizniük úgynevezett értékeiket és közösségük szellemi talapzatát. Ezt, amint kiderült, a lapunkban is ismertetett Küldetés című fideszes dokumentum szolgálja majd, amely a megújulás helyett a volt kormánypárt változatlanságára utal, és amely a verség okait leegyszerűsítve mutatta be. – „A döntő tényező a velünk szemben manőverező négy ellenséges hadtest ereje és összehangolt támadása volt. Soros-világ + Brüsszel + ukránok + multinacionális cégek = vereség” – áll a javaslatban, amelyről a kongresszusnak szavaznia is kell.

A vereség tanulságaival a Fidesz elnöki tisztségéért újrainduló Orbán szerint nem is kell bíbelődni túl sokat, két hónap után szerinte azt le is kell zárni. Állítása szerint a Fidesz ezen a vesztes választáson többet dolgozott, mint a korábbi győztes kampányokén, majd az elmúlt 16 év dicsőségéről beszélt, amely idő alatt – ahogy fogalmazott – „a választóktól megkaptuk a kóserpecsétet”. Az utóbbi négy év után azonban elismerte, nem működött az üzenetük, és az ellenfélé jóval vonzóbbnak bizonyult.

Tízpontos értékelésében felsorolta, hogy csak a győzelemre hajtottak, és nem módosították időben a kampányukat, kárhoztatta a téves előrejelzéseiket, elismerte, hogy a Tisza köröket vert rájuk a mozgósításban. A saját kampányából ismert erőszakot, a gyűlöletkeltés vádját a mostani kormányra vetítette, nem mellesleg Digitális Polgári Körök ide, Harcosok Klubja oda, Orbán Viktor bevallotta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek, és saját kudarcaként tartja számon, hogy a fiatalok őt magát és programját is elutasították.

Hibáztatta még a „külföldről vezényelt algoritmusokat”, a háborús veszély Tisza általi semlegesítését, a gazdasági növekedés leállását, amit persze – minek másnak – a háborúnak és a brüsszeli szankcióknak tud be ma is. Végül szerinte nem tettek teljesíthetetlen gazdasági és szociális jellegű vállalásokat, mint a Tisza pártot. A leváltott kormányfő szerint ellenfelük „1213 ígéretet tett 6000 milliárd forint értékben”.

Orbán Viktor a Fidesz korábban lapunkban is ismertetett szervezeti átalakítási terve mellett a jelenről és jövőről is beszélt. – Káosz uralkodik az országban, tízezreket riogatnak vagyonadóval, visszavonják a hiteltámogatásokat, valamint rossz személyi döntéseket is hoznak – mondta, majd Kármán András pénzügyminiszterről és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterről mondott néhány rossz szót.Orbán Viktor azt állította, hogy a Tisza kormányzása egy bántalmazó kapcsolathoz hasonlít: – Ma az ország a Varga Judit – kockáztatta meg Orbán Viktor, abuzálást, erőszakot emlegetve. Arra is utalt, hogy az év végére fordulhat a kocka, és költői képpel buzdította a Fidesz mellett kitartókat, hogy mire lehullanak a levelek, megújulva készen kell állniuk. Hogy pontosan mire, arról nem esett szó.