Egyetlen gól döntött Skócia javára

A haiti válogatott 1974 után a második világbajnokságán szerepel, de egyelőre négy vereségnél tart.
Skócia kilencedszer vehet részt vb-n, de 28 év óta az elsőn, és még sosem jutott tovább a csoportkörből.
Világbajnokság, C csoport, 1. forduló:
Skócia-Haiti 1-0 (1-0)
Boston, Boston Stadion, 64 146 néző, v.: Gorbál (algériai)
gólszerzők: McGinn (28.)
sárga lap: Hickey (46.), Curtis (91.), McLean (95.), illetve Bellegarde (39.)
Skócia:
Gunn – Hickey (Patterson, 75.), Hendry, Hanley, Robertson – Gannon-Doak (Christie, 75.), McTominay, Ferguson, McGinn (Curtis, 83.) – Shankland (McLean, 83.), Adams (Dykes, 75.)
Haiti:
Placide – Arcus, Adé, Delcroix, Expérience – Deedson (Casimir, 61.), Jean Jacques, Bellegarde, Providence (Fortuné, 85.) – Pierrot, Isidor (Joseph, 76.)
Nagy lendülettel kezdtek a skótok, és Aaron Hickey távoli lövésével, valamint Scott McTominay fejesével veszélyeztettek, sőt a Napoli középpályása a 17. percben a bal oldali kapufát is eltalálta. Haiti nem játszott alárendelt szerepet, a mezőnyben jól és gyorsan járatták a labdát, de helyzetig nem jutottak. Nem úgy a skót csapat, amely a 28. percben megszerezte a vezetést. Ben Gannon-Doak passzolt középre jobbról, Ché Adams lövését védte ugyan a kapus, de John McGinn elé került a labda, amelyet az Európa-liga-győztes Aston Villa középpályása úgy lőtt 11 méterről a kapu közepébe, hogy az Jean-Ricner Bellegarde lábán megpattant.
Fordulás után sem sokat változott a játék képe, Haiti próbálkozott ugyan, de támadásai vagy lesen haltak el, vagy csatárainak szabálytalanságai miatt járt szabadrúgás Skóciának. Közben pedig az ellenfél a biztos védekezést választotta, s csak elvétve indult meg a haiti kapu felé, igaz a 73. percben McGinn odakerült, csakhogy óriási helyzetben rosszul találta el a labdát. A hajrában a karibi csapatban pályára lépett Lenny Joseph is, a Ferencváros 25 éves csatára harmadik alkalommal kapott lehetőséget hazája nemzeti csapatában, amely újult lendülettel kezdett támadni, de az egyenlítés nem sikerült.Döntetlennel kezdett Brazília Marokkó ellenFölényes győzelemmel kezdett Paraguay ellen az Egyesült Államok, a futball-vb harmadik vendéglátójaHátrányból fordítva győzött a csehek ellen Dél-KoreaKétgólos mexikói győzelem és három piros lap a nyitómeccsen