Egyetlen gól döntött Skócia javára

Haiti;labdarúgás;Skócia;futball-vb 2026;

2026-06-14 08:24:00 CEST

A skót válogatott 1-0-ra legyőzte Haitit vasárnap a tengerentúli labdarúgó-világbajnokság C csoportjában.

A haiti válogatott 1974 után a második világbajnokságán szerepel, de egyelőre négy vereségnél tart.

Skócia kilencedszer vehet részt vb-n, de 28 év óta az elsőn, és még sosem jutott tovább a csoportkörből.

Világbajnokság, C csoport, 1. forduló:

Skócia-Haiti 1-0 (1-0)

Boston, Boston Stadion, 64 146 néző, v.: Gorbál (algériai)

gólszerzők: McGinn (28.)

sárga lap: Hickey (46.), Curtis (91.), McLean (95.), illetve Bellegarde (39.)

Skócia:

Gunn – Hickey (Patterson, 75.), Hendry, Hanley, Robertson – Gannon-Doak (Christie, 75.), McTominay, Ferguson, McGinn (Curtis, 83.) – Shankland (McLean, 83.), Adams (Dykes, 75.)

Haiti:

Placide – Arcus, Adé, Delcroix, Expérience – Deedson (Casimir, 61.), Jean Jacques, Bellegarde, Providence (Fortuné, 85.) – Pierrot, Isidor (Joseph, 76.)

Nagy lendülettel kezdtek a skótok, és Aaron Hickey távoli lövésével, valamint Scott McTominay fejesével veszélyeztettek, sőt a Napoli középpályása a 17. percben a bal oldali kapufát is eltalálta. Haiti nem játszott alárendelt szerepet, a mezőnyben jól és gyorsan járatták a labdát, de helyzetig nem jutottak. Nem úgy a skót csapat, amely a 28. percben megszerezte a vezetést. Ben Gannon-Doak passzolt középre jobbról, Ché Adams lövését védte ugyan a kapus, de John McGinn elé került a labda, amelyet az Európa-liga-győztes Aston Villa középpályása úgy lőtt 11 méterről a kapu közepébe, hogy az Jean-Ricner Bellegarde lábán megpattant.

Fordulás után sem sokat változott a játék képe, Haiti próbálkozott ugyan, de támadásai vagy lesen haltak el, vagy csatárainak szabálytalanságai miatt járt szabadrúgás Skóciának. Közben pedig az ellenfél a biztos védekezést választotta, s csak elvétve indult meg a haiti kapu felé, igaz a 73. percben McGinn odakerült, csakhogy óriási helyzetben rosszul találta el a labdát. A hajrában a karibi csapatban pályára lépett Lenny Joseph is, a Ferencváros 25 éves csatára harmadik alkalommal kapott lehetőséget hazája nemzeti csapatában, amely újult lendülettel kezdett támadni, de az egyenlítés nem sikerült.