Fölényes győzelemmel kezdett Paraguay ellen az Egyesült Államok, a futball-vb harmadik vendéglátója

Paraguay;Egyesült Államok;futball-vb 2026;

2026-06-13 10:02:00 CEST

A magyar idő szerint szombaton hajnali három órakor kezdődött mérkőzésen az amerikaiak 4-1-re győztek a dél-amerikai ország ellen.

A társházigazda amerikai válogatott könnyedén, 4-1-re verte a paraguayi csapatot pénteken a tengerentúli labdarúgó-világbajnokság D csoportjának nyitófordulójában. Ahogy a másik két társházigazdánál, úgy az első egyesült államokbeli meccset is egy kilencvenperces megnyitó előzte meg, melyen a legnagyobb sztár, Katy Perry volt. A lelátón pedig olyan hírességek foglaltak helyet, mint a kosaraslegenda Kareem Abdul-Jabbar, vagy éppen a Csillagok háborúja sci-fi filmek megalkotója, George Lucas.

A világhírű énekesnél is jobban feltüzelte a közönséget az amerikai csapat, amely az első pillanattól támadólag lépett fel, ráadásul kreatív futballal rukkolt elő. Ennek eredményeként már a hetedik percben vezetést szerzett egy szerencsés öngóllal, de az akció során Pulisic remek cselekkel csapta be a paraguayi védőket. A korai gól után még felszabadultabbá vált a hazai csapat, amely nemcsak irányította a meccset, hanem helyzeteket is kidolgozott. Jószerivel csak idő kérdése volt, mikor duplázza meg az előnyét, Balogun első találatát les miatt még érvénytelenítették, de néhány perccel később a csatár – immár szabályos körülmények között – ismét bevette a rivális kapuját. A szünetig hátralévő időben is nyomasztó fölényben és nagy kedvvel futballozott az Egyesült Államok, Pulisic rendre megbolondította a paraguayi védelem jobb oldalát, de nem ebből, hanem Balogun egyéni akciójából született az újabb gól, aki a cselei után tíz méterről lőtte ki a jobb felső sarkot, így ő lett az első duplázó a tornán.

Térfélcserét követően visszavettek a tempóból az amerikaiak, amit már az is előre jelzett, hogy lecserélték Pulisicet. Paraguay ezt kihasználva kiegyenlítetté tette a játék képét, sőt néhány könnyelmű amerikai megoldás után akár szépíthetett volna. Az Egyesült Államok később újra elkezdte kontrollálni a meccset, de már korántsem rohamozott olyan vehemensen, mint az első játékrészben. A dél-amerikaiak a hajrá kezdete előtt váratlanul ugyan szépítettek, de többre nem futotta az erejükből, így nem tudták izgalmassá tenni az utolsó perceket. A slusszpoént a csereként beállt Reyna találata jelentette, aki külsővel tekert látványosan a paraguayi kapuba a hosszabbítás utolsó pillanataiban.

Világbajnokság, D csoport, 1. forduló:

Egyesült Államok-Paraguay 4-1 (3-0)

Los Angeles, SoFi Stadion, 70 240 néző, Játékvezető: Makkelie (holland)

Gólszerző: Bobadilla (7., öngól), Balogun (31., 45+5.), Reyna (98.), illetve Mauricio (73.)

Sárga lap: Adams (59.), illetve Caceres (10.), Almiron (53.), D. Gómez (79.), Arce (88.), Alonso (93.)

Egyesült Államok: Freese - Freeman, Richards, Ream, Robinson - Adams, Tillman (Reyna, 82.) - Dest (Weah, 72.), McKennie, Pulisic (Berhalter, a szünetben) - Balogun (Pepi, 72.)

Paraguay: Gill - Caceres (Velazquez, 80.), G. Gómez, Alderete, Alonso - D. Gómez (Kaku, 80.), Cubas, Bobadilla (Mauricio, a szünetben), Almiron (Sosa, 80.) - Sanabria (Arce, 62.), Enciso