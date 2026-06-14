Visszaadta kormányalakítási megbízását Eugen Tomac, megvan az új kormányfőjelölt Romániában

Románia;kormányalakítás;Eugen Tomac;Nicușor Dan;Adrian Vestea;

2026-06-14 12:31:00 CEST

A román államfő Adrian Vesteát, a Nemzeti Liberális Párt politikusát kéri fel kormányalakításra.

Visszaadta kormányalakítási megbízását Eugen Tomac, a román államfő helyette Adrian Vesteát, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) politikusát, a Brassó megyei önkormányzat elnökét, korábbi fejlesztési minisztert kéri fel kormányalakításra – jelentette be vasárnap reggel Nicusor Dan.

A román államfő a Cotroceni-palotában tartott rövid sajtónyilatkozatában elmondta, hogy Eugen Tomac vasárnap reggel adta vissza kormányalakítási megbízatását.

Majd bejelentette, hogy Adrian Vesteát, a jelenlegi kormány legerősebb alakulatának számító PNL első alelnökét kéri fel kormányalakításra.

Hangsúlyozta, hogy Vestea valamennyi „közigazgatási lépcsőfokot” megjárta, volt polgármester, megyei tanácselnök és „sikeres miniszter”, aki uniós forrásokat hívott le.

A Brassó megyei önkormányzat elnökét fejlesztéspárti politikusként jellemezte, aki zöldmezős beruházásként létrehozta a sikeres brassói repülőteret. – Kifejezetten Nyugat-barát ember, értékekre építő ember, a párbeszéd embere – jellemezte az új kormányfőjelöltet az államfő. Hozzátette: az sem utolsó szempont, hogy Vesteának vannak költségvetéssel kapcsolatos tapasztalatai, ezért meggyőződése, hogy sikeresen teljesíti majd a rá bízott feladatot.

Az államfő Eugen Tomacnak is megköszönte, hogy vállalta a kormányalakítási megbízatás.

– Sem Tomac úr, sem én nem akartunk kormányalakítósdit játszani

– idézte az Agerpres román hírügynökség Nicusor Dant, aki szerint a pártokkal való egyeztetés nyomán döntöttek a szakértői kormány mellett. – Ebben a pillanatban azonban világos, hogy a politikai kormány megoldása a megfelelő – húzta alá az államfő, megköszönve azok munkáját, akik készek voltak részt venni a jó megoldásnak hitt szakértői kormányban.

Adrian Vestea vasárnap reggel közölte, hogy vállalja a kormányalakítási megbízást, és megköszönte a felkérést.

A politikus az államfővel és kormányalakítási megbízását visszaadó Eugen Tomac európai parlamenti képviselővel közösen nyilatkozott a Cotroceni-palotában.

A kijelölt kormányfő bejelentette, hogy politikai kormányt szeretne, és nyitott a Nyugat-barát parlamenti pártokkal való tárgyalásokra.

– Politikai kormányt szeretnék, amely valódi reformokat hajt végre, és amely Romániát a Nyugat-barát úton tartja

– jelentette ki. Prioritásokként jelölte meg a többi között az Országos Helyreállítási Alap (PNRR) projektjeinek befejezését és a SAFE-program projektjeinek megvalósítását Románia biztonságának megerősítése érdekében.

Hangsúlyozta, jól ismeri a román államot, az emberek elvárásait, problémáit, tudja, mit kell tenni ezek megoldásához. Arról is beszélt, hogy harminc éve tagja a PNL-nek, amelynek képviseletében helyi önkormányzati képviselői, polgármesteri és megyei tanácselnöki tisztséget is betöltött, illetve miniszteri megbízatása is volt.

Az 52 éves Adrian Vestea a PNL első alelnöke, a párt azon csoportosulásához tartozik, mely a Bolojan-kabinet elleni bizalmatlansági indítvány megszavazása után a Szociáldemokrata Párttal (PSD) való további kormányzás mellett érvelt. A Marcel Ciolacu vezette PSD-PNL-RMDSZ-kormány fejlesztési minisztere volt. A Brassó megyei önkormányzat elnöke, mely tisztséget miniszteri megbízatása előtt is betöltötte, a jelenlegi a harmadik mandátuma. Tizenkét éven keresztül, 2004 és 2016 között a Brassó megyei Barcarozsnyó (Rasnov) polgármestere volt.

Eugen Tomac azután mondott le a kormányalakítási megbízatásról, hogy a héten a jobbközép PNL és a centralista Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) is bejelentette, hogy nem támogatja az általa megalakítani kívánt szakértői kormányt.