Nincs árrobbanás a Balaton-parton, de egy négytagú család így se nagyon ússza meg 400 ezer alatt az ötnapos nyaralást

Balaton;szezon;árak;nyaralás;2026;

2026-06-15 20:04:00 CEST

Idén egy négytagú család ötnapos nyaralása 270-280 ezerről indul a Balatonnál, de ez néhány programmal gyorsan felkúszhat 400 ezer fölé – derül ki lapunk összesítéséből. Tavalyhoz képest nincs óriási drágulás, és hasonlóak az arányok a Tisza-tónál is.

Jól indult az előszezon az ország vízparti üdülőövezeteiben, május végén, a pünkösdi hétvégén több étterem- és szállástulajdonos szerint is jobb volt a forgalom, mint tavaly a főszezonban, s a strandolók mellett komoly forgalomnövekedést hozott a kerékpáros turizmus is. Ezek alapján a nyárral kapcsolatban is optimisták a szolgáltatók, akik szerint a forgalmat – a szakemberhiány mellett, melyről a Népszava korábban már írt – csak az időjárás ronthatja, az árak viszont nem veszik el a majdani nyaralók kedvét, ugyanis az árak állításuk szerint bőven az ingerküszöb alatt nőttek, ha emelkedtek egyáltalán. Ezek után megnéztük, mennyiből jön ki egy négytagú családnak egy főszezoni, ötnapos nyaralás szállással, étkezéssel, strandolással.

A nyaralás tervezésénél a legfontosabb szempont még mindig a szálláskeresés, igaz, jócskán átalakult a trend, s szinte teljesen eltűntek a tél végén vagy tavasszal teljes hetes vagy kéthetes turnusokat lefoglaló vendégek.

- Az időjáráshoz alkalmazkodnak, ha az előrejelzés jó időt ígér, akkor megnő a foglalások száma – mondta lapunknak Gábor, egy dél-balatoni településen panziót üzemeltető vállalkozó. – A többség két-három nappal az érkezés előtt foglal, de a nyaralni indulók cirka ötöde csak aznap, sokszor a sztrádán autózva keresnek szállást, ugyanis rengeteg a last minute lehetőség, így sokat spórolhatnak. Utóbbiaknak így igazából konkrét úticélja sincsen, hanem arra a településre mennek, ahol találnak egy jó ajánlatot. Aztán a következő alkalommal egy másik településen foglalnak. Merthogy

a főszezonban egy hosszabb vakáció helyett inkább kétszer-háromszor, de rövidebb időszakokra jön a többség, nagyjából, amíg belátható az időjárás-előrejelzés.

A szálláskínálatot böngészve kiderült, július közepén egy négytagú család öt napra a legolcsóbban egy gyenesdiási panzióban szállhat meg: a tótól cirka kilométernyire található panzióban egy emeleti, négyágyas szobát kapnak 90 ezer forintért. A déli parton Siófokon, a vasút és a Fő utca között, egy négyágyas – emeletes ágyakkal – szoba, a tulajdonos leírása szerint „fiatalok által kedvelt, laza, jó hangulatú, központi elhelyezkedésű, retrós, koli jellegű, családias légkörű, zajos, hangos (kibírható)” 110 ezer forint ugyanennyi időre. Fonyódon, a hegy tótól távolabbi oldalán, úgy 1,5 kilométerre a strandtól már két hálóteres apartmant adnak ki 132 ezerért. A dömpingár-határ az idén 135 ezer forint, efelett már rengeteg lehetőség adódik, igaz, a valóban vízközelei helyek minimum 30 százalékkal magasabbról indulnak. Némi meglepetéssel tapasztaltuk, tavaly ugyanezen időszakra valamivel magasabb összeget kértek a szállásadók.

- Tavalyelőtt nagyjából 20, tavaly pedig 10 százalékkal nőttek a szállásárak, így nem meglepő, ha az idén már nem lehetett tovább feszíteni a húrt vendégveszteség nélkül – adott magyarázatot az árak alakulására egy balatonboglári szállásadó, Zoltán, aki hozzátette: a most látott árak azért is alacsonyabbak, mert hosszú előrefoglalásnak számítanak, közeledve az utazási időponthoz vélhetően emelkedni fognak, pláne, ha tényleg jó lesz az idő, s nagy a forgalom, ebben az esetben akár 50-70 százalékkal is felszaladhat a mostani ajánlat.

Persze akadnak, akik nem a legolcsóbbat, hanem a legjobbat, az igazi luxust keresik, nos, nekik azért még mindig mélyen a zsebbe kell nyúlni. Az idei csúcsot – egyelőre – egy nyolchálós, közvetlen vízparti, saját stranddal és napozóstéggel rendelkező, természetesen klimatizált és mindennel felszerelt siófoki, aranyparti villa viszi 2,4 millióért öt napra. Balatonalmádiban a hegyen, azaz messze a tótól, persze fantasztikus panorámával és fűtött medencével 1,4 millióért kínálnak egy villát, míg Balatonfüreden egy 5*+-os hotelben 2 kétágyas szoba várja a négytagú családot reggelivel 1,05 millióért, ami azt mutatja, a luxuskategória árai nagyjából stagnálnak, vagy csak néhány százalékkal emelkedtek, sőt, most még akciósan is lehet foglalni.

Az étkezés viszont bizonyosan tovább drágul, még ha nem is olyan mértékben, mint két éve vagy tavaly: 2024 nyarára 25-30, 2025-re 10 százalékkal emelkedtek az éttermek, büfék árai az elszállt alapanyag- és rezsiinfláció, valamint a minimálbér-növekedés miatt.

- Valamit kellett emelni az idén is, 4-7 százalék az átlagos, ennél magasabb ugyan a kiadási oldalunk, de nem lehet mindent a vendégekre hárítani – mondta egy zamárdi vendéglős. – Inkább a nagyobb forgalom, mint a magasabb ár, de kevesebb vendég filozófiát vallja ma már szinte mindenki a tóparton – tette hozzá. – Legalábbis, akik sokáig szeretnének még működni…

A klasszikus balatoni ételek közül a sima lángos tavaly átlagosan 1200-1400 forintba került, az idén egy százassal drágább, a sajtos tejfölös 2025-ben 1600-2500 között futott, jelenleg 1900-3300. A palacsinta egy éve 400-ról indult, s tölteléktől függően emelkedett az ára, az idén átlagosan 450 a nyitóár. A hekk tíz dekája tavaly 80-120 forint között mozgott, az idén 80-150, a sör korsója egy éve 750 indult, az idén 800-ról, de az átlag 1100-1300 forint volt és maradt is. A gyros pitában 1800-2500 volt 2025 főszezonjában, az idén 2000-2600, a hamburgerek viszont ugyanúgy 2600-3500 között mennek, mint korábban,

a fagylalt tavaly 550-760 között mozgott, az idén már a 600 forintosnak is örülni lehet majd.

Mindent összeadva, míg 2022-ben egy négytagú család, igaz, meglehetősen nomád körülményeket vállalva, vagyis a tóparttól távol, otthoni főzéssel, diszkontban vásárlással, maximum egyszeri lángosozással, üdítőzéssel és sörözéssel, egy-két fagylalttal úgy 150 ezerből megúszott öt napot a főszezonban, addig tavaly hasonló paraméterekkel már 230-250 ezerrel kellett kalkulálni, az idén pedig 270-280 ezerről indul a számláló, mely strandbelépőkkel, néhány fizetős programmal, esetleg egy kis hajókázással simán felkúszhat 400 ezer fölé.

Mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak a négyfős családnak, amelyik a sarudi Sulyom Tájétteremben költene el egy ebédet: egy halászlé közel 6000, egy borjú bécsi lila hagymás burgonyasalátával 100 forint híján tízezer, míg egy sima káposztás cvekedli 4200 forintba kerül itt. Jó hír, hogy van vegán étlap is, az alapanyagok jó része pedig az étterem saját kertjéből származik. Ha öt nap alatt csak egyetlen ebédet iktat be itt egy átlagos család, az az italokkal együtt minimum 50-60 ezer forinttal dobja meg a nyaralásra tervezett büdzsét. Ezért az árért azonban a vendégek igazi gasztroélményt kapnak – mondta lapunknak Kücsön Gyula, az éttermet is magába foglaló sarudi élményfalu tulajdonosa. Szavai szerint a Tisza-tavi idegenforgalomban erősen érzékelhető, hogy egyre kevesebb az emberek pénze és kisebb a fizetőképes kereslet, a vendégéjszakák száma is csökken az előző évekhez képest. – Egy héttel kitolódott az iskola, ez meglátszik a forgalmunkon, nagyjából másfél hónapos szezonnal tervezhetünk július 1-től augusztus 20-ig – magyarázta. A családok leginkább két-három napos pihenést szerveznek ide, nagyon ritka, hogy öt napig maradnának. Ha mégis, akkor a szállás, étkezés és programok nagyjából 4-500 ezer forintba kerülnének nekik erre az időszakra. A valóságban ennyit nem költenek, a tapasztalat azt mutatja, hogy inkább az apartmanban főznek, este bográcsoznak, és van, aki még a Tisza-tóhoz sem megy le, csak a szállás kertjében piheni ki a fáradalmakat. Az élményfalu vendégközönsége is változóban: a családok helyett inkább iskolai csoportok, táborok szerveződnek. Azért, hogy megtartsák a vendégeket, a szálláshelyek árát nem emelték, és kedvezményeket is kínálnak: a saját strandjukra a szállóvendégeknek ingyenes a belépés, az élményprogramok árából pedig 10 százalék kedvezményt adnak nekik. Ahol biztosan emelkedtek az árak 2024-hez vagy 2025-höz képest, az az éttermi szolgáltatás, és ez az egész Tisza-tó térségére jellemző, mivel nőttek az alapanyagköltségek, a vendéglátóhelyeknek továbbra is piaci rezsit kell fizetniük, és a munkavállalók is egyre magasabb fizetési igényekkel jelentkeznek, így idén tíz százalékkal magasabb árakkal kell tervezniük az éttermi szolgáltatást választó családoknak. Hasonló a helyzet a gyorsbüfékben is: a sima lángos tavaly 1400–1700 forint volt a térségben, most jellemzően inkább 1600–1900 forint, a sajtos-tejfölös, a klasszikus kedvenc 2025-ben még megállt 2000 körül, 2026-ban azonban a legtöbb helyen már átlépte ezt a lélektani határt, és büfétől függően 2100-2400 forint közé esik az ára.

- Abádszalókot leginkább úgy tartotta eddig számon a közvélekedés, mint a fiatalok egyfajta nyári szórakozóhelyét, ám a fesztiválokat kivéve manapság inkább kisgyermekes családok érkeznek ide – mondta lapunknak Abádi Szabó Imre, aki nyugdíjasként néhány éve beszállt egy panzió működtetésébe. Náluk sem emelkedtek a szállásdíjak, egy kétágyas apartman 30 ezer, egy négyágyas pedig 60 ezer forintba kerül naponta. Egy négytagú család tehát alaphangon elkölt háromszázezer forintot, ha öt napra apartmant bérel a településen. A Tisza-tavi szállások áraiban egyébiránt nagy a szóródás: az internetes szálláskeresőben július végére a vendégházak közül öt napra egy négy tagú családnak a legdrágább ajánlat 827 840 forint volt, ellátás nélkül. Ennél talán jobban járnak, ha a négycsillagos tiszafüredi Balneum Hotelben foglalnak ugyanerre a periódusra, hiszen ott reggelivel és vacsorával együtt kilencszázezer forint körül kellene fizetniük. Igaz, ennél jóval kevesebb pénzből, a fenti árak tizedből is ki lehet hozni a nyaralást, ha például a tiszafüredi Tóparti kempinget választják, de 100-120 000 forintért, igaz, hogy kicsit távolabb a Tisza-tavi üdülőövezettől, Mezőcsáton, Poroszlón akár egy egyszerűbb apartmant is bérelhetnek.