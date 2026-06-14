Svájc népszavazáson elutasította, hogy korlátozzák az ország lakóinak a számát

bevándorlás;korlátozás;Svájc;népszavazás;

2026-06-14 21:07:00 CEST

A cél lényegében a bevándorlás korlátozása volt.

Elutasították a svájciak a vasárnap tartott népszavazáson azt a javaslatot, amely 10 millió főben maximálná az ország népességét.

A svájci kormány honlapján közzétett előzetes eredmények szerint a vasárnap tartott referendumon a szavazók 45,21 százaléka támogatta, 54,79 százalékuk pedig ellenezte javaslatot, amelynek a célja lényegében a bevándorlás korlátozása volt. A népszavazáson a választók 58,86 százaléka járult az urnák elé.

A svájci kormány a javaslat elutasítása mellett kampányolt. Beat Jans igazságügyi miniszter üdvözölte az eredményt, egyben ígéretet tett arra, hogy megvizsgálják, miként tudnak megoldást találni a szavazók bevándorlással és lakhatással kapcsolatos aggályaira. – A döntéssel a választópolgárok a stabilitásról, a nyitottságról és megbízhatóságról küldtek egy jelzést – húzta alá sajtótájékoztatóján az igazságügyi tárcavezető Guy Parmelin államfő oldalán.

A svájci vállalkozások attól tartanak, hogy a korlátozása a munkaerő szabad mozgásának végét jelentheti Svájc és fő kereskedelmi partnere, az EU között.

A jobboldali Svájci Néppárt által támogatott javaslat előírta volna, hogy a népesség 2050 előtt nem haladhatja meg a 10 millió főt, és amennyiben ez két éven át fennállna, Svájcnak fel kellene mondania az EU-val a munkaerő szabad mozgásáról kötött megállapodását.

Marcel Dettling, a Svájci Néppárt elnöke szerint a kezdeményezés nagyon népszerű volt vidéken, de végtére a városi szavazók kerekedtek felül. –Egyetlen probléma sem oldódott meg – jelentette ki a politikus.

Svájc lakóinak a száma már most 9,1 millió fő, és sokkal gyorsabban növekszik, mint a környező EU-országok lakossága. A svájci népesség mintegy 28 százalékát külföldiek teszik ki, és a hivatalos előrejelzések szerint a népesség a 2040-es évek elejére eléri a 10 millió főt.