A Tisza megszerezte a Radnai Márk nevét viselő honlapot, a kamerát elvitte a cica

honlap;Radnai Márk;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-06-15 05:30:00 CEST

Magyar Péter és Radnai Márk együtt belépett a szobába.

Frissült az ország leghíresebb szobájában történteket bemutató, Radnai Márk nevét viselő honlap. „Remélem a leleplező videó nem okoz csalódást sem a Fidesz vezetőinek, sem a propagandistáknak, sem a sokat látott szakértőknek. Az általuk átvert szavazóknak lehet, hogy igen - jelentette be Magyar Péter a Facebookon, mellékelve egy AI-videót, amivel a Tisza alelnöke Radnai Márk nevét viselő honlap frissült.

A 15 másodperces videón az látható, hogy Radnai Márk egy magyar zászlót lengetve, Magyar Péter pedig kávéval a kezében belép abba a bekamerázott, széttúrt ágyas szobába, amivel valamilyen drog és/vagy szexbotrányt igyekeztek sejtetni a honlap eredeti, rejtélyes üzemeltetői. A két politikus pár másodpercig keresgél a szobában, majd megtalálják a kamerát, ekkor a paplan alól előbújik egy cica leveri a kamerát a helyéről, a plafon egyik sarkából. Közben az Abba The Winner Takes It All című dala hallható.

Az oldalt tehát a Tisza szerezte meg és üzemelteti hivatalosan, Radnai Márk körzete, a Komárom-Esztergom megyei 2. választókerület problémáit, javaslatait lehet bejelenteni. A legfrissebb témák közt találjuk például, hogy Dorog térségében nincs ügyeletes gyógyszertár, továbbá, hogy gyógyszerautomatákra lenne szükség kisebb településeken, de szó esik kulturális kérdésekről is, úgy mint a Dunakanyar egységes kultúrtájként való kezelése, valamint Esztergom és térsége kulturális koncepciójának kialakítása. Az oldalon Tisza párt alelnökének beutatkozó üzenetét is közzétették.

Mindazonáltal kisebb probléma azért még akad a honlappal, egyes internetes biztonsági rendszerek például továbbra is potenciálisan kártékony felületként jelölik meg. Az eredeti honlapra az előbb említett lejárató tartalmakat szánták, az ezzel kapcsolatos találgatásoknak Magyar Péter úgy ment elébe, hogy maga jelentette be: a szobában exbarátnője, Vogel Evelin meghívása nyomán volt jelen egy házibuliban, s találtak a lakásban valamilyen kábítószergyanús anyagot is, amiből nem fogyasztott. A később megválasztott miniszterelnök elmondása szerint csak Vogel Evelinnel közösült aznap este.