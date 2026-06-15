Hollandia nem bírt Japánnal, Svédország magabiztos diadalt aratott Tunézia felett

Japán;Hollandia;Svédország;Elefántcsontpart;Ecuador;Tunézia;futball-vb 2026;

2026-06-15 06:43:00 CEST

Gólzáporos mérkőzéseket hoztak a hajnali találkozók.

A holland válogatott hiába vezetett kétszer is, végül 2-2-es döntetlent játszott a japán csapattal a tengerentúli labdarúgó-világbajnokság F csoportjának vasárnapi nyitómérkőzésén, Dallasban - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

A holland csapat az első perctől magához ragadta a kezdeményezést, melynek eredményeként hamar sikerült kidolgozni egy helyzetet, Malen lövését Szuzuki hárította. Ezt követően viszont a narancsmezesek tehetetlenek voltak a rivális felállt védelmével szemben, hiába birtokolták kétszer annyit a labdát. Az ázsiai együttes labda nélkül ötfős "falat" húzott 10-15 méterre a kapujától, ami átjátszhatatlannak bizonyult, mert a hollandokból ehhez hiányzott a kreativitás és a megnyert párharcok. Ebből fakadóan Hollandia csak a fizikális fölényét kihasználva rögzített szituációkból tudott veszélyeztetni, gól azonban nem jött össze a szünetig. A túloldalon a szigetországiak csak elvétve jutottak el a holland kapuig, azonban a szünet előtti hajrában megmutatták, hogy képesek kevés passzból, gyorsan odaérni, de a két veszélyes lövésük nem sokkal elkerülte a kaput.

Térfélcserét követően a hollandok igyekeztek több párharcot vállalni, de a vezetést egy beívelés után Van Dijk bal kapufáról bepattanó fejesével szerezték meg. Sokáig viszont nem örülhettek, mert a bátrabbá váló japán csapat Nakamura 17 méteres, megpattanó lövésével néhány percen belül egyenlített. Érezhetően élénkebbé vált a mérkőzés, lendületesebben futballozott mindkét gárda, ettől rögtön mindkét kapu előtt akadtak izgalmas szituációk, ezek egyikéből Summerville volt eredményes, mert egy csel után hajszálpontosan tekert a jobb alsó sarokba. Az ivószünet sem törte meg a csapatok lendületét, mivel Japán hátrányban támadólag lépett fel, ami viszont területet adott a hollandoknak. Gakpo ugyan megduplázhatta volna a holland előnyt, de Szuzuki hárította a kísérletét, ezt követően viszont Japán egyre inkább beszorította ellenfelét, többször akadt dolga Verbruggennek is. Hollandia teljesen visszahúzódott, de sokáig úgy tűnt, Japán számára is megoldhatatlan feladatot jelent a felállt védelem elleni játék, azonban egy jobb oldali szöglet után Ogava fejese Kamada fejéről a holland kapuba pattant. Az egyenlítés után mindkét gárda megelégedett az egy ponttal.

Világbajnokság, F csoport, 1.forduló:

Hollandia-Japán 2-2 (0-0)

Dallas, AT&T Stadion, 69 285 néző, v.: Elfath (amerikai)

gólszerzők: van Dijk (51.), Summerville (64.), illetve Nakamura (57.), Kamada (88.)

Elefántcsontpart hajrában lőtt góllal 1-0-ra legyőzte vasárnap Ecuadort a tengerentúli labdarúgó-világbajnokság E csoportjának philadelphiai mérkőzésén.

A meccs elején szinte kizárólag Ecuador birtokolta a labdát, az első helyzet is előtte adódott, de Valencia ziccerben fölé lőtt, akárcsak néhány perccel később Yeboah. Negyedóra elteltével kiszabadult a szorításból az afrikai csapat, sőt, közel járt a gólhoz, mert Kessie lapos lövése centikkel suhant el a bal kapufa mellett. Kifejezetten lendületessé vált a találkozó, mindkét gárda gyors, ritmusos támadásokat vezetett, Ecuador pedig kétszer is majdnem vezetést szerzett, előbb Yeboah tekerése csattant a keresztlécen, majd Vite remek kiugratása után Minda is a felső kapufát találta el. Az ecuadori védelem a széleken volt sebezhető, míg az elefántcsontparti belül, de a megingások és a sok helyzet ellenére csupán egyetlen kaput eltaláló lövés volt a szünetig, azt pedig Galindez hárította magabiztosan.

Térfélcserét követően sem vettek vissza a tempóból a játékosok, így ugyanolyan izgalmas és változatos maradt a meccs, azaz a kapuk felváltva forogtak veszélyben, viszont a befejezésekbe továbbra is hiba csúszott, a távoli kísérletek rendre egy méterrel mentek mellé, Wahi közeli lövése pedig a keresztlécre vágódott. Az afrikai csapat kezdett fölénybe kerülni, erre az ecuadori szakvezető kettős cserével és a védelem megerősítésével reagált, amivel sikerült is stabilizálnia a csapatát, sőt, Plata sistergős bombáját csak kiütni tudta Fofana. Az ivószünet után kiegyenlítetté vált az összecsapás, mindkét együttes óvatosabban futballozott, így - bár továbbra is voltak ígéretes akciók - nagy gólhelyzet sokáig nem alakult ki, de a rendes játékidő utolsó percében a jobb oldalon végigvitt ecuadori kontratámadás végén a csereként beállt Diallo 14 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot, ezzel megszakította a rivális 19 mérkőzésen át tartó veretlenségi sorozatát.

Világbajnokság, E csoport, 1. forduló:

Elefántcsontpart-Ecuador 1-0 (0-0)

Philadelphia, Lincoln Financial Field, 68 274 néző, v.: Letexier (francia)

gólszerző: Diallo (90.)

A svéd válogatott 5-1-re legyőzte a tunéziai csapatot a tengerentúli labdarúgó-világbajnokság F csoportjának Monterreyben rendezett vasárnapi mérkőzésén.

A skandinávok óriási elánnal vetették magukat a küzdelembe, teljesen beszorították az ellenfelüket, így nem volt meglepetés, hogy alig hét perc után vezetést szereztek: Gyökeres lövését ugyan még blokkolták a védők, de Ayari 22 méteres bombája a bal felső sarokban kötött ki, ünneplése viszont visszafogott volt tunéziai származása miatt. A svédek a későbbiekben is fölényben futballoztak, Isak pedig egy remek bal oldali szóló végén befele cselezett, majd laposan a bal alsó sarokba lőtt. Ezt követően már kényelmesebb tempóra váltott az európai gárda, ami megbosszulta magát, mert a térfeléről kiszabaduló Tunézia még a szünet előtt szépített Rekik fejesével.

A második félidő eleje kiegyenlített játékot hozott, a svédek valamelyest hagyták támadni az ellenfelet, mert így a végig nagy kedvvel futballozó csatárduója, Isak és a magyar felmenőkkel rendelkező Gyökeres - a megnyíló területet kihasználva - sokszor lendületből vezethette a labdát a tunéziai védelemre, ami sok veszélyt jelentett. De nem ilyen akcióból, hanem Isak labdaszerzésének köszönhetően talált be Gyökeres. Az újabb bekapott gól alaposan visszavetette az afrikaiakat, akik kissé hitehagyottá váltak, ezen a szövetségi kapitányuk hármas cseréje sem tudott változtatni. Svédország könnyedén őrizte kétgólos előnyét, ráadásul a hajrában a becserélt Svanberg első labdaérintéséből végleg eldöntötte a találkozót, Isak pedig gólja mellett második gólpasszát adta. A kegyelemdöfést Ayari második távoli bombagólja adta meg Tunézia számára.

Világbajnokság, F csoport, 1. forduló:

Svédország-Tunézia 5-1 (2-1)

Monterrey, BBVA Stadion, 50 987 néző, v.: Perez (argentin)

gólszerzők: Ayari (7., 96.), Isak (30.), Gyökeres (59.), Svanberg (84.), illetve Rekik (43.)

A holland csapat az első perctől magához ragadta a kezdeményezést, melynek eredményeként hamar sikerült kidolgozni egy helyzetet, Malen lövését Szuzuki hárította. Ezt követően viszont a narancsmezesek tehetetlenek voltak a rivális felállt védelmével szemben, hiába birtokolták kétszer annyit a labdát. Az ázsiai együttes labda nélkül ötfős falat húzott 10-15 méterre a kapujától, ami átjátszhatatlannak bizonyult, mert a hollandokból ehhez hiányzott a kreativitás és a megnyert párharcok. Ebből fakadóan Hollandia csak a fizikális fölényét kihasználva rögzített szituációkból tudott veszélyeztetni, gól azonban nem jött össze a szünetig. A túloldalon a szigetországiak csak elvétve jutottak el a holland kapuig, azonban a szünet előtti hajrában megmutatták, hogy képesek kevés passzból, gyorsan odaérni, de a két veszélyes lövésük nem sokkal elkerülte a kaput.

Térfélcserét követően a hollandok igyekeztek több párharcot vállalni, de a vezetést egy beívelés után Van Dijk bal kapufáról bepattanó fejesével szerezték meg. Sokáig viszont nem örülhettek, mert a bátrabbá váló japán csapat Nakamura 17 méteres, megpattanó lövésével néhány percen belül egyenlített. Érezhetően élénkebbé vált a mérkőzés, lendületesebben futballozott mindkét gárda, ettől rögtön mindkét kapu előtt akadtak izgalmas szituációk, ezek egyikéből Summerville volt eredményes, mert egy csel után hajszálpontosan tekert a jobb alsó sarokba.

Az ivószünet sem törte meg a csapatok lendületét, mivel Japán hátrányban támadólag lépett fel, ami viszont területet adott a hollandoknak. Gakpo ugyan megduplázhatta volna a holland előnyt, de Szuzuki hárította a kísérletét, ezt követően viszont Japán egyre inkább beszorította ellenfelét, többször akadt dolga Verbruggennek is. Hollandia teljesen visszahúzódott, de sokáig úgy tűnt, Japán számára is megoldhatatlan feladatot jelent a felállt védelem elleni játék, azonban egy jobb oldali szöglet után Ogava fejese Kamada fejéről a holland kapuba pattant. Az egyenlítés után mindkét gárda megelégedett az egy ponttal.

Világbajnokság, F csoport, 1.forduló:

Hollandia-Japán 2-2 (0-0)

Dallas, AT&T Stadion, 69 285 néző, v.: Elfath (amerikai)

gólszerzők: van Dijk (51.), Summerville (64.), illetve Nakamura (57.), Kamada (88.)

Elefántcsontpart hajrában lőtt góllal 1-0-ra legyőzte vasárnap Ecuadort a tengerentúli labdarúgó-világbajnokság E csoportjának philadelphiai mérkőzésén.

A meccs elején szinte kizárólag Ecuador birtokolta a labdát, az első helyzet is előtte adódott, de Valencia ziccerben fölé lőtt, akárcsak néhány perccel később Yeboah. Negyedóra elteltével kiszabadult a szorításból az afrikai csapat, sőt, közel járt a gólhoz, mert Kessie lapos lövése centikkel suhant el a bal kapufa mellett. Kifejezetten lendületessé vált a találkozó, mindkét gárda gyors, ritmusos támadásokat vezetett, Ecuador pedig kétszer is majdnem vezetést szerzett, előbb Yeboah tekerése csattant a keresztlécen, majd Vite remek kiugratása után Minda is a felső kapufát találta el. Az ecuadori védelem a széleken volt sebezhető, míg az elefántcsontparti belül, de a megingások és a sok helyzet ellenére csupán egyetlen kaput eltaláló lövés volt a szünetig, azt pedig Galindez hárította magabiztosan.

Térfélcserét követően sem vettek vissza a tempóból a játékosok, így ugyanolyan izgalmas és változatos maradt a meccs, azaz a kapuk felváltva forogtak veszélyben, viszont a befejezésekbe továbbra is hiba csúszott, a távoli kísérletek rendre egy méterrel mentek mellé, Wahi közeli lövése pedig a keresztlécre vágódott. Az afrikai csapat kezdett fölénybe kerülni, erre az ecuadori szakvezető kettős cserével és a védelem megerősítésével reagált, amivel sikerült is stabilizálnia a csapatát, sőt, Plata sistergős bombáját csak kiütni tudta Fofana. Az ivószünet után kiegyenlítetté vált az összecsapás, mindkét együttes óvatosabban futballozott, így - bár továbbra is voltak ígéretes akciók - nagy gólhelyzet sokáig nem alakult ki, de a rendes játékidő utolsó percében a jobb oldalon végigvitt ecuadori kontratámadás végén a csereként beállt Diallo 14 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot, ezzel megszakította a rivális 19 mérkőzésen át tartó veretlenségi sorozatát.

Világbajnokság, E csoport, 1. forduló:

Elefántcsontpart-Ecuador 1-0 (0-0)

Philadelphia, Lincoln Financial Field, 68 274 néző, v.: Letexier (francia)

gólszerző: Diallo (90.)

A svéd válogatott 5-1-re legyőzte a tunéziai csapatot a tengerentúli labdarúgó-világbajnokság F csoportjának Monterreyben rendezett vasárnapi mérkőzésén.

A skandinávok óriási elánnal vetették magukat a küzdelembe, teljesen beszorították az ellenfelüket, így nem volt meglepetés, hogy alig hét perc után vezetést szereztek: Gyökeres lövését ugyan még blokkolták a védők, de Ayari 22 méteres bombája a bal felső sarokban kötött ki, ünneplése viszont visszafogott volt tunéziai származása miatt. A svédek a későbbiekben is fölényben futballoztak, Isak pedig egy remek bal oldali szóló végén befele cselezett, majd laposan a bal alsó sarokba lőtt. Ezt követően már kényelmesebb tempóra váltott az európai gárda, ami megbosszulta magát, mert a térfeléről kiszabaduló Tunézia még a szünet előtt szépített Rekik fejesével.

A második félidő eleje kiegyenlített játékot hozott, a svédek valamelyest hagyták támadni az ellenfelet, mert így a végig nagy kedvvel futballozó csatárduója, Isak és a magyar felmenőkkel rendelkező Gyökeres - a megnyíló területet kihasználva - sokszor lendületből vezethette a labdát a tunéziai védelemre, ami sok veszélyt jelentett. De nem ilyen akcióból, hanem Isak labdaszerzésének köszönhetően talált be Gyökeres. Az újabb bekapott gól alaposan visszavetette az afrikaiakat, akik kissé hitehagyottá váltak, ezen a szövetségi kapitányuk hármas cseréje sem tudott változtatni. Svédország könnyedén őrizte kétgólos előnyét, ráadásul a hajrában a becserélt Svanberg első labdaérintéséből végleg eldöntötte a találkozót, Isak pedig gólja mellett második gólpasszát adta. A kegyelemdöfést Ayari második távoli bombagólja adta meg Tunézia számára.

Világbajnokság, F csoport, 1. forduló:

Svédország-Tunézia 5-1 (2-1)

Monterrey, BBVA Stadion, 50 987 néző, v.: Perez (argentin)

gólszerzők: Ayari (7., 96.), Isak (30.), Gyökeres (59.), Svanberg (84.), illetve Rekik (43.)