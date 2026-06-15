Vége a háborúnak, Donald Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok megállapodott Iránnal

Irán;megállapodás;Egyesült Államok;háború Iránban;

2026-06-15 00:42:00 CEST

A megállapodás nyomán azonnal megnyílik a Hormuzi-szoros, az Egyesült Államok véget vet az iráni kikötők tengeri blokádjának. Iránnak nem lehet atomfegyvere a jövőben sem.

Az Egyesült Államok megállapodott Iránnal a 2026. február 28-án elindított háború lezárásáról - jelentette be Donald Trump amerikai elnök vasárnap. Az elnök egy Truth Social-bejegyzésben közölte, hogy a megállapodás nyomán azonnal megnyílik a Hormuzi-szoros, az Egyesült Államok véget vet az iráni kikötők tengeri blokádjának. „Ezennel teljes felhatalmazást adok a Hormuzi-szoros áthajózási díj nélküli megnyitására, és ezzel egy időben elrendelem az Egyesült Államok tengeri blokádjának megszüntetését” - fogalmazott Donald Trump, és a Hormuzi-szoros újranyitásának legfontosabb következményére utalva hozzátette: „Hadd áramoljon a kőolaj!”

Nem sokkal Donald Trump bejelentését követően JD Vance alelnök a Fox News hírtelevíziónak adott telefoninterjúban közölte, hogy az amerikai-iráni megállapodás hivatalos aláírását június 19-én pénteken Genfben tarthatják, amelyen akár Donald Trump is részt vehet. Hozzátette, dolgoznak a részleteken, hogy ki képviselje az Egyesült Államokat a tervezett eseményen.

Az amerikai alelnök megjegyezte, hogy az a légicsapás, amelyet Izrael vasárnap hajtott végre Libanon fővárosa, Bejrút ellen, azt kockáztatta, hogy meghiúsul az amerikai-iráni megállapodás, és azzal a veszéllyel fenyegetett, hogy Irán válaszcsapásként Izrael ellen indít támadást.

JD Vance a megállapodás tartalmával kapcsolatban elmondta, hogy a Hormuzi-szoros újranyitása és az amerikai blokád megszüntetése mellett az tartalmazza azt is, hogy Iránnak nem lehet atomfegyvere a jövőben sem.

Az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodás létrejöttéről először Pakisztán tett bejelentést. A tárgyalásokon közvetítőként résztvevő Sebaz Saríf pakisztáni miniszterelnök azt mondta. – Mindkét oldal vállalta minden katonai művelet azonnali és állandó jellegű leállítását az összes fronton, beleértve Libanont is Egyúttal köszönetet mondott a katari kormányzatnak, hogy bekapcsolódott a közvetítésbe Teheránnal, valamint háláját fejezte ki Szaúd-Arábia és Törökország vezetésének a hozzájárulásért.