Nem indul újra a Magyar Kétfarkú Kutya Párt társelnöki posztjáért Kovács Gergely

XII. kerület;Magyar Kétfarkú Kutya Párt;Kovács Gergely;

2026-06-15 08:08:00 CEST

A politikus szerint a megszólalásai inkább elvittek szavazókat a párttól.

Nem indul újra szeptemberben a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) társelnöki posztjáért Kovács Gergely.

Budapest XII. kerületének polgármestere minderről a Magyar Hangnak adott interjújában beszélt. Mint mondta, a párt többsége folytatná a munkát, és ő is úgy látja, szükség van olyan pártra, amely „viccesen is meg tud fogalmazni kritikát”, de a polgármesterség mellett nem maradt ideje a pártra.

A választási kudarcot részben saját felelősségének nevezte. Azt mondta, többet kellett volna foglalkoznia az MKKP-val, és a kampány üzenetét sem sikerült kitalálniuk. Úgy fogalmazott, abban is tévedett, hogy maradt még „pár százaléknyi ember” az országban, aki nem valaki ellen, hanem valakire akar szavazni. „Benéztük. Persze ez érthető, ha azt nézzük, mekkora szörny nőtt az ország tetejére 16 év alatt” - fogalmazott. Azt is elismerte, hogy amikor megszólalt a kampányban, az inkább vitt a párttól, és a jelöltektől bocsánatot is kért, bár szerinte ezzel „nincsenek előrébb”.

Kovács Gergely szerint nehéz jó ötletnek tartani egy indulást, amelynek a végén 600 milliónyi tartozás marad, de azt sem gondolja, hogy bárkit jogosan lehetne bírálni azért, mert elindul egy választáson. A párt 643 millió forintos kampánytámogatási visszafizetési ügyében azt mondta, a gyűjtésből eddig 151,3 millió forint jött össze, a maradék szerinte nem lesz meg.

A parkfenntartásról azt mondta, a korábbi szerződés lejárta után új közbeszerzést írtak ki, amelyen egy új cég nyert, és 40-50 százalékkal olcsóbban dolgozik. Kovács Gergely szerint amióta versenyt teremtenek a közbeszerzéseken, a takarítás és a parkolási szoftver is olcsóbb lett. Úgy véli, országosan is 30-40-50 százalékkal olcsóbb lehetne sok minden, ha a Tisza hasonló közbeszerzéseket írna ki.

Őrsi Gergely II. kerületi polgármester gyanúsításáról azt mondta, meglepődött, mert az egyik legszimpatikusabb polgármesternek tartja. Hozzátette, nem tudja, mi az igazság, de szerinte nem jó jel, hogy Molnár Zsolttal együtt vitték be.