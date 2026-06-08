Nyugat;tárgyalások;elutasítás;bírálat;Szergej Lavrov;orosz hadsereg;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2026-06-08 16:48:00 CEST

Szergej Lavrov szerint Ukrajnában már nem a tárgyalásokon, hanem az orosz katonákon múlik minden

Az orosz külügyminiszter az orosz-ukrán háború folytatásában igazat ad saját elnökének, Vlagyimir Putyinnak? A moszkvai diplomácia vezetője a Nyugatot, az EU mellett már az Egyesült Államokat is élesen bírálta.