Szergej Lavrov szerint Ukrajnában már nem a tárgyalásokon, hanem az orosz katonákon múlik minden

Ukrajnának nincs szüksége tárgyalásokra – jelentette ki Szergej Lavrov hétfőn a TASZSZ orosz állami hírügynökség szerint. Az orosz külügyminisztert Volodimir Zelenszkij ukrán elnök múlt heti levele háborította fel, amelyben találkozót kért Vlagyimir Putyin orosz elnöktől, békét és mielőbbi fegyverszünetet szorgalmazva. – Udvarias emberek ilyet nem tesznek – jegyezte meg a moszkvai diplomácia vezetője, aki szerint már a tárgyalások lehetősége is kétséges azután, hogy az Európai Unió megállapodott Ukrajnával Oroszország területén belüli mély csapásokra alkalmas fegyverek szállítására.
Lavrov azért is csalódott, mert szerinte az Egyesült Államok nem mutat érdeklődést, hogy visszatérjen az alaszkai megállapodásokhoz, sőt aggasztónak tartja, amiről Marco Rubio nemrégiben kongresszusi meghallgatásán beszélt. Az amerikai külügyminiszter szerint ugyanis az Egyesült Államok nem közvetíthet Oroszország és Ukrajna között, mert Ukrajnát támogatják, és hasonlóképpen nyilatkoztak az EU vezető személyiségei.Putyin: Nincs értelme találkozni ZelenszkijjelVolodimir Zelenszkij nyílt levélben javasolt találkozót Vlagyimir Putyinnak, Orbán Viktor bukását is szóba hozta
– Komolyan kell vennünk Putyin szavait, miszerint most már nem a tárgyalásokon, hanem az orosz hadsereg hőseinek, a katonák tettein múlik minden – jelentette ki Szergej Lavrov, aki „megszálló erőknek” nevezte ha a konfliktus lezárása után békefenntartókat küldenének Ukrajnába. Az orosz külügyminiszter szerint egy ilyen akció csak az orosz területek elleni csapásokat készítené elő.Drónok sértették meg Lettország és Moldova légterétUkrán dróncsapás ért egy személyvonatot a KrímbenIsmét dróntámadás érte Szentpétervárat, egy nappal azután, hogy Vlagyimir Putyin felszólalt a városban