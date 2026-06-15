Navracsics Tibor: Kiadták a Tisza képviselőinek, hogy a fideszes polgármesterek ellen uszítsanak

Fidesz;Tisza;Navracsics Tibor;polgármesterek;

2026-06-15 10:10:00 CEST

Szerinte meg kell állítani a kormányoldal felől érkező verbális agressziósorozatot.

A kormánypárti képviselők most azt a feladatot kapták pártközpontjuktól, hogy városról városra, faluról falura járva uszítsanak a közösségek vezetői ellen - jelentette ki a Fidesz korábbi országgyűlési képviselője egy hétfő reggeli Facebook-bejegyzésében.

Navracsics Tibor szerint ennek az a célja, hogy elérjék lemondásukat, és fel kelljen oszlatni a képviselő-testületeket.

Az ellenzéki politikus állításának alátámasztására semmilyen bizonyítékkal nem állt elő. A volt tárcavezető, közigazgatási és területfejlesztési miniszter szerint nem véletlenül zajlik mindez, ugyanis a fideszes polgármesterek jelentik a párt sikereit, az ő munkájukat kell segíteniük. Hangsúlyozta, hogy a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) ereje a helyi közösségekben rejlik. Itt vannak azok a sikeres politikusaink, akik polgármesterként az egész közösség támogatását bírják, párthovatartozásra való tekintet nélkül. Példaként megemlítette Balaicz Zoltán zalaegerszegi, Cser-Palkovics András székesfehérvári, Hernádi Ádám esztergomi vagy éppen Hanusi Péter mátészalkai polgármestert.

„Ne engedjük, hogy folytathassák azt a verbális agressziósorozatot, amit az országos politika tisztségviselői, majd egyszerű kormányalkalmazottak ellen már elkezdtek! Ne engedjük, hogy megkérdőjelezzék a demokratikusan megválasztott önkormányzataink legitimitását!” - zárta sorait Navracsics Tibor.

A volt közigazgatási és területfejlesztési miniszter vezeti a Fidesz újraalapított önkormányzati kabinetjét. Aktivizálódása azért is figyelemre méltó, mert a választás előtt még arról beszélt: ha nem nyer egyéni mandátumot, nemcsak az Országgyűlést, hanem az egész politikát otthagyja, és visszatérhet az egyetemi oktatáshoz.



