Mészáros Lőrinc cégcsoportja rekordprofittal zárta az első negyedévet

Mészáros Lőrinc;extraprofit;Opus Global;

2026-06-15 12:07:00 CEST

Az árbevétel csökkent, a pénzügyi eredmény viszont jelentősen javult.

14,4 milliárd forint adózott nyereséget ért el az Opus-csoport az első negyedévben, ami 9,2 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál - írja a hvg a társaság hétfői tőzsdei tájékoztatására hivatkozva.

A vállalat közlése szerint a portfólió összetételében, valamint az Opus Global Nyrt. pénzügyi, operatív és szervezeti felépítésében nem történt érdemi, stratégiai irányokat érintő változás.

A csoport árbevétele 14 százalékkal 104 milliárd forintra esett 2026 első három hónapjában. Az EBITDA (a kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény - a szerk.) 24,3 százalékkal 25,7 milliárd forintra csökkent, így elmaradt az egy évvel korábbi rekordtól. A pénzügyi eredmény ugyanakkor fordulatot hozott: az előző évi veszteséges negyedév után most mintegy 5,4 milliárd forintos pluszt mutatott a jelentés.

A mérlegfőösszeg a 2025 végi szinthez képest 0,1 százalékkal 1017 milliárd forintra mérséklődött, a saját tőke pedig 2,2 százalékkal 401,325 milliárd forintra nőtt március 31-re. Az élelmiszeripari üzletágban továbbra is gondot jelentett az alapanyagárak emelkedése és a késztermékárak csökkenése, de a bevételek jól alakultak, az EBITDA pedig pozitív lett. Az energetikában a szokásosnál hidegebb időjárás és egyedi tételek hatottak a számokra, az árbevétel és az EBITDA stagnált.

Az építőipari üzletágat továbbra is visszafogták az ágazatban elmaradó beruházások, valamint a kifutó projektek. A turizmus viszont erősen indította az évet: a Hunguest szállodáiban folytatódott a vendégéjszakák növekedése, ennek üteme meghaladta a versenytársakét, az árbevétel nőtt, az EBITDA pedig jelentősebben a bázis fölé került.

Az Opus Global a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriás kibocsátója, részvényeinek árfolyama az elmúlt egy évben 271 és 605 forint között mozgott. A hvg.hu felidézte, hogy a negyedév végén, márciusban az Opus-papírok más nagy NER-es vállalatok részvényeihez hasonlóan jelentősen estek. A lap szerint az árfolyam akkor napon belül 10-11 százalékot gyengült, elsősorban amiatt, hogy Magyarország nem fért hozzá a 17 milliárd eurós uniós fegyverkezési hitelhez, illetve mert a hiteles közvélemény-kutatások súlyos Fidesz-vereséget vetítettek előre a választásokon.

A részvények júniusban is gyengültek: június 4-én még 407 forinton álltak, majd tartós csökkenés után a pénteki 362 forintos záróértékről hétfő délelőtt fél tízre 345 forintra estek.