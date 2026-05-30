Tavaly egyetlen alkalmazottja volt Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea cégének, de védelmi szolgáltatásokra több mint 120 milliót sikerült elköltenie

Az EKHO Belvedere Kft., Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea közös cége tavaly 255 millió forintos árbevételt és 12,1 millió forintos nyereséget ért el, utóbbit nem veszik ki – írja a hvg. A portál megjegyzi: a profit ugyan nem kiemelkedő, a társaság vagyonának növekedése annál inkább, a mérlegfőösszeg egyetlen év alatt 2 milliárd forintról 4,9 milliárd forintra emelkedett, a saját tőke pedig 1,75 milliárdról 4,36 milliárd forintra nőtt.
Az EKHO Belvedere tulajdonában van az a Széchenyi-hegyen álló villa, ahová Mészáros és Várkonyi költözött. A mostani beszámoló alapján a cégnél 2025 végén már 1,8 milliárd forintnyi folyamatban lévő beruházást és további 362,8 millió forintnyi beruházási előleget tartottak nyilván, miközben a befektetett eszközök állománya 1,73 milliárd forintról több mint 4 milliárd forintra nőtt.
A cikk szerint a cég mindössze egy alkalmazottat foglalkoztatott tavaly, de személy- és vagyonvédelmi szolgáltatásokra így is
több mint 120 millió forintot
sikerült elköltenie tavaly.Újabb egymilliárdot tolt Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea a Felcsúton építkező cégébe