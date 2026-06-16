Lezuhant az amerikai légierő egyik nehézbombázója Kaliforniában, nyolc ember meghalt

Egyesült Államok;Kalifornia;halálos áldozatok;támaszpont;repülőgépbaleset;

2026-06-16 07:27:00 CEST

A zavartalan vizsgálat érdekében a katonai repülőteret lezárták.

Lezuhant az amerikai légierő egyik B-52 Stratofortress nehézbombázója Kaliforniában, a szerencsétlenségnek nincs túlélője – közölte hétfőn az amerikai hadsereg.

A Dél-Kaliforniában működő Edwards légitámaszpont közleménye szerint

a gép fedélzetén nyolc ember tartózkodott, a katasztrófát nem élte túl senki.

Az első bejelentés arról szólt, hogy B-52 Stratofortress nem sokkal a felszállást követően, még a támaszpont területén, a kifutópályán csapódott a földnek helyi idő szerint a késő délelőtti órákban.

A balesetről megjelent légifelvételek szerint a jármű szinte teljesen megsemmisült, lezuhanásának helyén tűz keletkezett, és nagy területen felperzselte a kifutópálya melletti füvet. A zavartalan vizsgálat érdekében

a katonai repülőteret lezárták és a támaszpontra is megszigorították a belépést.

A dél-kaliforniai sivatagos térségben található Edwards támaszpont elsősorban fejlesztési, tesztelési és kutatási célokat szolgál.

A B-52 Stratofortress az amerikai haderő stratégiai nehézbombázója 14 ezer kilométeres hatótávolsággal. A gépfajtát 1955-ben állították hadrendbe. A 2000-es évek elején indított felújítási program révén a jelenleg használatban lévő B-52-esek 2045-ig maradhatnak hadrendben.

A Boeing összesen mintegy 740 darabot gyártott az 50 méteres szárny-fesztávolságot meghaladó csaknem 50 méter hosszúságú katonai járműből, amelynek mintegy tizede van még szolgálatban az amerikai haderő kötelékében. A gép irányítása öt tagú személyzetet igényel.