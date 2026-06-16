Megszólalt az az MCC könyvkiadójának vezetője, szerinte Orbán Balázs személyében az ebolát küldi el Orbán Viktor a Fidesz EP-frakciójának

Novák Tamás;Orbán Balázs;Mathias Corvinus Collegium;

2026-06-16 11:01:00 CEST

Novák Tamás szerint az ellenzéki politikus nem alkotott semmi maradandót, és csak ötletei voltak, de nem rendelkezett sem tervekkel, sem moralitással.

Élesen bírálta a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumi elnökét a szervezet alatt működő könyvkiadó, az MCC Press vezetője.

Novák Tamás egy Facebook-posztban azt írta, Orbán Balázs továbbra is úgy kommunikál, mint ha szavai mögött lenne bármilyen fundamentum. Megjegyezte, hogy a miniszterelnök kegyétől függ az MCC jövője, az ellenzéki politikus pedig nem tett semmit sem, hogy javítson több ezer diák és kollégái biztonságérzetén. „Április 13. óta tudnia kellett minden realista lényeglátó embernek, hogy nincs olyan, hogy valaki hozzád is lojális és az MCC-hez is. Attól a pillanattól te nem a motor, hanem a lék voltál azon a hajón, ami átvihette volna az MCC-t egy értelmezhető jövőbe. Azt hitted, ha tolod magad előtt a diákokat és a tanárokat, akkor nem kell semmit mondanod a saját felelősségedről?” - fogalmazott.

Novák Zoltán szerint Orbán Balázs romokat hagy maga után. Felrótta neki, hogy „nagy volt rád a kabát”, ezért azt „arroganciával tömted ki, mert szerinted minden csak pénz- és akaratkérdés. Azt hitted, hogy tulajdonolhatod az ország legnagyobb kulturális vállalkozását egy olyan kormány embereként, ami harcban áll az értelmiséggel. Mintha a Mi Hazánk pártalapítványa döntött volna úgy, hogy megveszi a Macesz Bisztrót és az Alterego melegbárt. Hihetetlen, hogy Orbán Viktor nem kérdezte meg tőled, mielőtt rád bízta ezt vagyont, hogy építettél-e már valaha valamit - ha céget nem is, de legalább egy Lego dömpert? Tényleg gurult?” - írta.

Kitért arra is, hogy a kuratóriumi elnök volt az, aki behozta a Mandinert az MCC alá, ezzel a szervezetre felfestette a politikai célkeresztet. Szerinte Orbán Balázs adta ki, hogy ütni kell a Tiszát, övön alul is.

„A Mandiner üti továbbra is, ütöd te is, le nem mondtál, de mégis elvárod, hogy a Tisza legyen nagyvonalú az MCC-vel? Van olyan MCC-s diák vagy annak szülei, akik nem láttak ebben ordító ellentmondást?”

Ezt követően felsorolta, mi Orbán Balázs öröksége: az egy mozdulattal megszüntetett könyvtörvény, az üzletileg értéket vesztett Libri, a haldokló Scruton és Mandiner, a megtépázott MCC-presztízs, a sok-sok cserben hagyott ember. Neked csak ötleteid voltak, terveid és moralitásod nem, ezért nem alkottál semmi maradandót - fűzte hozzá.

Novák Tamás szerint az ellenzéki politikus nyugodt lehet, mert ahogy a politikában, az MCC-ben sincs formális személyes felelőssége vagy éppen perelhető aláírása, „hiszen minden el van dugva a kuratórium testületi döntései mögé. Egy lazulós nyár után irány Brüsszel, de legalább ezt a pár méltató sort tegyük a hátizsákodba!”

Novák Tamás emlékeztetett: Orbán Viktor korábbi politikai igazgatójával szeretné megerősíteni a Fidesz európai parlamenti frakcióját, azonban ha jobban ránézne Orbán Balázs MCC-s tevékenységére, vagy az elmúlt két hónapban az általa „céltalan és felelőtlen dead man walkingra”, egyértelmű lenne számára, hogy az ebolát küldi el nekik. „De ahogy az öreg székely juhász mondja abban a bizonyos viccben: ez tragédia, de nem baj.”