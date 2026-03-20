Orbán Balázs: Egyre több fideszes szavazó jön elő, Magyar Péterre kezdenek ráunni az emberek

2026-03-20 10:32:00 CET

A Fidesz kampányfőnöke az erről szóló sajtóértesülésekkel ellentétben nem érzi úgy, hogy háttérbe szorult volna. Orbán Balázs isaszegi kampányfórumán nem válaszolta meg, hogy az ukrán zászlós akcióban miért vettek részt a a Digitális Polgári Körök gyűléseit szervező cég munkatársai és Fidelitas budapesti szervezetének vezetője.

„Magyar Péterre kezdenek ráunni az emberek. Teljesen érdektelen, hogy mit mond, és mit csinál. Orbán Viktorra kíváncsiak az emberek” – jelentette ki csütörtök esti fóruma után Orbán Balázs, a Fidesz kampányfőnöke.

Az isaszegi kampányeseményen a miniszterelnök politikai igazgatóját a Telex kérdezte. Mint arról lapunk is beszámolt, a VSquare értesülései szerint a kedvezőtlen közvélemény-kutatási adatok miatt egyre feszültebb a színfalak mögött a Fideszben a hangulat, és sokan Orbán Balázst, a párt ősszel kinevezett kampányfőnökét tartják felelősnek. A 444 eközben múlt pénteki cikkében arról írt, hogy az ő háttérbe szorulásával párhuzamosan megnőtt a miniszterelnök közösségi médiás felületeit felügyelő Kaminski Fanny befolyása.

Orbán Balázs szerint „mindenki teszi a dolgát a kampányban”, és nem érzi úgy, hogy háttérbe szorult volna. Mint mondta, továbbra is ő Fidesz kampányfőnöke, és majd az április 12-i eredmény minősíti a munkáját. Ő nem tapasztalt feszültséget a kampánystábon belül, sőt pont ennek az ellenkezőjét érzi. „Egy nagyon sikeres Békemeneten vagyunk túl, egy nagyon sikeres országjárásra indult a miniszterelnök, egyre több fideszes szavazó jön elő” – vélekedett. Szerinte a korábban csendesebb, vagy adott esetben kritikus szavazók is azt mondják már, hogy a Fidesz mellett állnak.

Állítása szerint a Fidesz belső mérései is azt mutatják, hogy nyerni fognak, ám a lap hiába kérdezte a pontos számokat, ezekről nem adott tájékoztatást.

A miniszterelnök politikai igazgatója kitért a Békemenetre is, amelyen szerinte „sokkal nagyobb tömeg volt, mint az ellenfél gyűlésén”. Ennek homlokegyenest ellentmond Szabó Andrea és több mint ötvenfős független kutatócsapatának tömegbecslése, amely szerint a Békemeneten 58, a Nemzeti Meneten 162 ezer ember vehetett részt.

Arra az újságírói felvetésre, hogy ha tényleg ennyire jól áll a Fidesz, miért volt szükség rá, hogy nyilvános országjárásra induljon az évek óta teljes titokban kampányoló miniszterelnök, Orbán Balázs azt válaszolta: „Nem fedi a valóságot az az ellenzéki toposz, hogy Orbán Viktort nem lehet elérni. Orbán Viktor minden nap emberek között van.”

Szerinte Magyar Péter ugyanazt az országjárást ismétli már harmadszor, és „nyilván emiatt szenved, mert harmadjára már elfogytak az emberek”. A naponta közzétett fotókból a Fidesz kampányfőnöke azt a következtetést vonta le, hogy a Tisza Párt nagyon nagy energiákkal a miniszterelnökhöz képest kisebb rendezvényeket tud összehozni napi egyszer, a többi fórumán pedig még ennél is kevesebben vannak.

Arra a kérdésre, milyen szempontok alapján választották ki a miniszterelnök országjárásának helyszíneit, Orbán Balázs azt mondta: a kormányfő azokba a választókerületekbe látogat el, ahova hívták, és a cél az, hogy az ország minden pontján felbukkanjon, mert hisznek abban, hogy az ő jelenléte növeli a Fidesz támogatottságát.

Elmondása szerint Orbán Viktor kampányfórumait a Fidesz szervezi és fizeti, de azt már nem árulta el, hogy mennyibe kerülnek ezek a rendezvények. Azt ígérte, hogy erről majd a törvényes keretek között be fogják tájékoztatni a nyilvánosságot.

Azt is megkérdezte a lap, hogy milyen kapcsolat van a Fidesz kampánystábja és a Digitális Polgári Körök gyűléseit szervező Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség (DDÜ) között. Az utóbbi napokban kiderült, hogy ők irányítják a fideszes politikusok Facebook-posztjai alatt megjelenő kamuprofil-hálózatot, és a DDÜ munkatársainak koordinálásával, szervezett provokációként feszítettek ki egy hatalmas ukrán zászlót a Tisza Párt március 15-i Nemzeti Menetén.

Orbán Balázs állította, hogy a DDÜ egy civil szervezet, amely független a Fidesztől, ugyanakkor „olyan kapcsolat van, mint más pártokkal együttműködő civil szervezetek meg a pártok között”. Annyit tett hozzá, hogy ha egy rendezvényükre meghívják a miniszterelnököt vagy más fideszes politikust, akkor „a programokat egyeztetni kell”.

„Függetlenek a párttól, és független tevékenységet végeznek, de vannak közös célok. A közös célunk a nemzeti kormányzás.”

Azt nem árulta el Orbán Balázs, hogy a kampányban miként néz ki az együttműködés a DDÜ-vel, arról pedig szerinte a tiszásokat kell megkérdezni, hogy a március 15-i Nemzeti Menet miért lett „ukránpárti menet”, neki ugyanis semmi köze az ukrán zászlóhoz. Arra többszöri visszakérdezés után sem volt hajlandó válaszolni, hogy az ukrán zászlós akcióban miért vettek részt a Fidesszel szövetséges DDÜ munkatársai és Fidelitas budapesti szervezetének vezetője, Balog Géza, és hogy mi volt ezzel a céljuk.